Gyász
1 órája
Tragédia: elhunyt a dunántúli település polgármestere
Tizenkilenc éve, 2006 óta töltötte be a település első emberének pozícióját Talabér Lászlóné, Gétye polgármestere. A polgármester halálról Nagy Bálint országgyűlési képviselő, Zala vármegye 2. választókerületének elnöke közölt bejegyzést Facebook-oldalán - számolt be róla a zaol.hu.
Gyász: elhunyt a polgármester
Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Gétye polgármestere, Talabér Lászlóné. Lívia mindig segítőkész volt, szívügyének tekintette a közösséget. Büszkén őrizte Gétye múltját, az elszármazottak emlékét. Őszinte részvétem a családnak és Gétye közösségének. Nyugodjon békében
– írja közösségi oldalán Nagy Bálint.
A polgármester asszony 2006-tól mostanáig megszakítás nélkül vezette a települést.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre