Tragédia: elhunyt a dunántúli település polgármestere

Tizenkilenc éve, 2006 óta töltötte be a település első emberének pozícióját Talabér Lászlóné, Gétye polgármestere. A polgármester halálról Nagy Bálint országgyűlési képviselő, Zala vármegye 2. választókerületének elnöke közölt bejegyzést Facebook-oldalán - számolt be róla a zaol.hu.

Gyász: elhunyt a polgármester

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Gétye polgármestere, Talabér Lászlóné. Lívia mindig segítőkész volt, szívügyének tekintette a közösséget. Büszkén őrizte Gétye múltját, az elszármazottak emlékét. Őszinte részvétem a családnak és Gétye közösségének. Nyugodjon békében

– írja közösségi oldalán Nagy Bálint.

A polgármester asszony 2006-tól mostanáig megszakítás nélkül vezette a települést.

