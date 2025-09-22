szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetes megoldás

36 perce

Mégis van ellensége a poloskának, erre a természetes megoldásra sose gondolna

Címkék#vándorpoloska#poloska ellenség#invázió#faj

Tegye fel a kezét, aki kedveli ezeket a rovarokat! Hazánkban is rengeteg ember próbál küzdeni a poloskák ellen – most úgy tűnik, itt a poloska ellensége - a természetes megoldás!

Gombos Kálmán

Jó hír a kertbarátoknak és a poloskaellenes harcosoknak: úgy tűnik, hogy megjelent Magyarországon a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs, pontosabban annak több faja is, köztük a Trissolcus basalis és talán a hírhedt szamurájdarázs (Trissolcus japonicus) is. De miért is mondhatjuk azt, hogy a darázs a poloska ellensége?

poloska
Megoldás poloska ellen: természetes módszer is létezik 
Fotó: Szendi Péter

Lássuk hát: miért ők a poloska ellenségei?

  • A fürkészdarazsak parazitoid rovarok, vagyis a poloskák petéibe rakják saját tojásaikat.
  • A darázslárvák a poloskapetéken belül fejlődnek, így megakadályozzák a kártékony poloskák kikelését.
  • Ez különösen jó hír az invazív fajok, például az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska ellen, amelyek az elmúlt években komoly károkat okoztak a magyar kertekben és mezőgazdaságban.

Mi történt most?

  • Kertészek és kutatók több helyen megfigyelték, hogy a poloskapetéből nem poloska, hanem apró darazsak keltek ki.
  • A kutatók, köztük Kóbor Péter entomológus, közösségi adatgyűjtést indítottak, hogy pontosan beazonosítsák a darázsfajokat.
  • A lakosságot arra kérik, hogy gyűjtsék és dokumentálják a parazitált petéket, és küldjék el a kutatóknak további vizsgálatra.

Ez egy ígéretes fordulat a poloskainvázió elleni küzdelemben – természetes, vegyszermentes megoldás, ami hosszú távon segíthet visszaszorítani a kártevőket. Ha van kerted, érdemes figyelni a leveleken lévő petéket, mert lehet, hogy már nálad is dolgoznak ezek a kis segítők?...

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu