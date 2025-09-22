Mégis van ellensége a poloskának, erre a természetes megoldásra sose gondolna

Jó hír a kertbarátoknak és a poloskaellenes harcosoknak: úgy tűnik, hogy megjelent Magyarországon a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs, pontosabban annak több faja is, köztük a Trissolcus basalis és talán a hírhedt szamurájdarázs (Trissolcus japonicus) is. De miért is mondhatjuk azt, hogy a darázs a poloska ellensége?

Megoldás poloska ellen: természetes módszer is létezik

Fotó: Szendi Péter

Lássuk hát: miért ők a poloska ellenségei?

A fürkészdarazsak parazitoid rovarok, vagyis a poloskák petéibe rakják saját tojásaikat.

A darázslárvák a poloskapetéken belül fejlődnek, így megakadályozzák a kártékony poloskák kikelését.

Ez különösen jó hír az invazív fajok, például az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska ellen, amelyek az elmúlt években komoly károkat okoztak a magyar kertekben és mezőgazdaságban.

Mi történt most?

Kertészek és kutatók több helyen megfigyelték, hogy a poloskapetéből nem poloska, hanem apró darazsak keltek ki.

A kutatók, köztük Kóbor Péter entomológus, közösségi adatgyűjtést indítottak, hogy pontosan beazonosítsák a darázsfajokat.

A lakosságot arra kérik, hogy gyűjtsék és dokumentálják a parazitált petéket, és küldjék el a kutatóknak további vizsgálatra.

Ez egy ígéretes fordulat a poloskainvázió elleni küzdelemben – természetes, vegyszermentes megoldás, ami hosszú távon segíthet visszaszorítani a kártevőket. Ha van kerted, érdemes figyelni a leveleken lévő petéket, mert lehet, hogy már nálad is dolgoznak ezek a kis segítők?...

