Küzdünk a poloska ellen: itt találod a lehetőségeket!
Örömteli hír, hogy a természet a segítségünkre siet! Megnéztük: ezen felül (vagy mellett) mi magunk mit tehetünk a poloska ellen házilag?
Akik olvasták előző cikkünket eme kedves kis állatkákról, alighanem megörültek a hírnek. Biológiai, természetes megoldás látszik kialakulófélben! És talán elgondolkodtak: igen ám, de mit tehetünk, ha már most „kopogtat az ajtón”? Ami lehet szinte szó szerint is, de az ablakok vagy repedések is lehetőséget nyújtanak. Nekik. No és nekünk? Milyen megoldások kínálkoznak? A poloska elleni védekezés főleg ősszel aktuális, amikor ezek a kellemetlen szagú rovarok meleg, védett helyet keresnek a teleléshez. Vagyis most. Lássuk hát: mit utál a poloska, mi az, amit kerülnek a poloska fajták – vagyis: mit tehetünk?
Az első lépés a poloska ellen: a megelőzés
- Szúnyogháló az ablakokra és ajtókra: ez jó eséllyel megakadályozza a bejutást.
- Rések, repedések tömítése: a poloskák a legkisebb nyíláson is bejutnak.
- Szabadban szárított ruhák ellenőrzése: gyakran ezekkel jutnak be a lakásba!
Természetes riasztó szerek
- Fokhagymás oldat: fél liter víz + pár teáskanál reszelt fokhagyma. Kenjük az ablakpárkányra, ajtókeretre – ez lesz a poloska csapda. Kérdés persze, hogy ennek mennyivel lesz jobb szaga…?
- Borsmenta vagy mentaolaj: néhány csepp vízbe keverve, permetezve a kritikus helyekre. Remélhetőleg jobb illatú lesz az előzőnél…
- Fürkészdarázs: természetes ellenség, amely a poloskapetéket pusztítja. Több faja is jelen van Magyarországon, például a szamurájdarázs. Ezek az élősködők többnyire gazdaspecifikusak, ami annyit jelent, hogy általában egy konkrét rovarfajhoz kapcsolódik a szabályozó szerepük. Róluk szólt az előző cikk.
Házi poloska csapda és különféle trükkök
- Nedves törölköző: éjszakára kitéve, reggelre összegyűlnek rajta a poloskák.
- LED-es palackcsapda: a fény vonzza őket, kijutni nem tudnak.
- Sárga ragacsos lapok: kertben vagy erkélyen kihelyezve hatékonyan begyűjtik a rovarokat. A gyérítésben hatékonyak lehetnek, különösen azokra a rovarokra, melyeket színük, vagy fajspecifikus szaguk révén (sexferomonok) vonzanak.
Vegyszeres védekezés (kertben)
Poloska ellen permetszer? Ez tűnik a leggyorsabb és rövid időn belül eredményre vezető megoldásnak. Igen ám… csakhogy azt is látnunk kell, hogy civilizált emberek vagyunk, mégis csak 2025-öt írunk, és egyre nagyobb teret hódít a bio gondolkodás és vonal. És ezzel ért egyet a szakember is. Megkérdeztük dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár véleményét, aki elmondta: a vegyszeres védekezés komoly hátránya, hogy általában válogatás nélkül hat valamennyi rovarra. Sajnos azokra is, amelyek szabályzói, fogyasztói lehetnek a számunkra kellemetlen kártevőknek – hangsúlyozza a biológus szakértő. Hosszabb távon nem jelentenek megoldást, sőt, már sokszorosan igazolódott, hogy
környezetünk és magunk egészségét is veszélyeztetjük velük.
Poloskákra hatékony permetezőszerek a növénybe felszívódó mérgek, melyek a poloskák táplálkozása – nedvszívása – során jutnak a szervezetükbe. Ezek a felszívódó permetezőszerek lassan bomlanak le, a zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztó emberre is károsak. Különösen azért, mert a folyamatos érésű növényeknél (például a paradicsom) nehezen tartható be a várakozásai idő. Azt se feledjük, hogy más rovarokat is elpusztítunk a nem szelektív rovarírtószerekkel, sőt a vízi szervezetekre is veszélyt jelentenek, ha oda bejutnak.
Mindent egybevetve: a kémiai, vegyszeres megoldás nem ajánlott. Sőt: ellenajánlott!
