Küzdünk a poloska ellen: itt találod a lehetőségeket!

Házi poloska csapda és különféle trükkök

Nedves törölköző: éjszakára kitéve, reggelre összegyűlnek rajta a poloskák.

LED-es palackcsapda: a fény vonzza őket, kijutni nem tudnak.

Sárga ragacsos lapok: kertben vagy erkélyen kihelyezve hatékonyan begyűjtik a rovarokat. A gyérítésben hatékonyak lehetnek, különösen azokra a rovarokra, melyeket színük, vagy fajspecifikus szaguk révén (sexferomonok) vonzanak.

Mit tehetünk a poloska ellen házilag?

Fotó: Szendi Péter

Vegyszeres védekezés (kertben)

Poloska ellen permetszer? Ez tűnik a leggyorsabb és rövid időn belül eredményre vezető megoldásnak. Igen ám… csakhogy azt is látnunk kell, hogy civilizált emberek vagyunk, mégis csak 2025-öt írunk, és egyre nagyobb teret hódít a bio gondolkodás és vonal. És ezzel ért egyet a szakember is. Megkérdeztük dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár véleményét, aki elmondta: a vegyszeres védekezés komoly hátránya, hogy általában válogatás nélkül hat valamennyi rovarra. Sajnos azokra is, amelyek szabályzói, fogyasztói lehetnek a számunkra kellemetlen kártevőknek – hangsúlyozza a biológus szakértő. Hosszabb távon nem jelentenek megoldást, sőt, már sokszorosan igazolódott, hogy

környezetünk és magunk egészségét is veszélyeztetjük velük.

Poloskákra hatékony permetezőszerek a növénybe felszívódó mérgek, melyek a poloskák táplálkozása – nedvszívása – során jutnak a szervezetükbe. Ezek a felszívódó permetezőszerek lassan bomlanak le, a zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztó emberre is károsak. Különösen azért, mert a folyamatos érésű növényeknél (például a paradicsom) nehezen tartható be a várakozásai idő. Azt se feledjük, hogy más rovarokat is elpusztítunk a nem szelektív rovarírtószerekkel, sőt a vízi szervezetekre is veszélyt jelentenek, ha oda bejutnak.

Mindent egybevetve: a kémiai, vegyszeres megoldás nem ajánlott. Sőt: ellenajánlott!

Ezeket olvasta már?