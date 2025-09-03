szeptember 3., szerda

Újra megnyitott a posta a vasi településen

Címkék#Vasszécsenyben#községház#Zsolnai Zoltán#posta#önkormányzat

Kis megnyitó ünnepséggel fogadták a betérőket. Ismét elérhetők a postai szolgáltatások a vasi faluban.

Újra nyitva a posta Vasszécsenyben

Forrás: Vasszécseny Önkormányzata

Jó hír a helyieknek: újra elérhetők az alapvető postai szolgáltatások Vasszécsenyben. A község a saját kezébe vette az üzemeltetést, így ismét megnyílt a hivatal a Községháza földszintjén. Eddig csak mobilposta volt elérhető a faluban, szeptember másodikától ez megváltozott.

Az önkormányzat vette át a posta üzemeltetését Vasszécsenyben
Forrás:  Vasszécseny közösségi oldal

Posta Vasszécsenyben 

A postát kedd délelőtt 11 órakor ünnepélyes keretek között nyitották meg, a betérőket rövid megnyitóval fogadták. Zsolnai Zoltán polgármester hangsúlyozta: bízik abban, hogy az alapvető postai szolgáltatások újbóli elérhetősége a település javára és a lakosok örömére válik. A posta a jövőben immár az önkormányzat üzemeltetésében működik tovább.

A település hivatalos közösségi oldalán lévő poszt szerint az alábbi nyitva tartással számolhatnak a lakók.

  • Hétfő, szerda, péntek: 08:00-13:00
  • Kedd, csütörtök: 11:00-16:00


 

 

