Újra megnyitott a posta a vasi településen

Jó hír a helyieknek: újra elérhetők az alapvető postai szolgáltatások Vasszécsenyben. A község a saját kezébe vette az üzemeltetést, így ismét megnyílt a hivatal a Községháza földszintjén. Eddig csak mobilposta volt elérhető a faluban, szeptember másodikától ez megváltozott.

Az önkormányzat vette át a posta üzemeltetését Vasszécsenyben

Forrás: Vasszécseny közösségi oldal

Posta Vasszécsenyben

A postát kedd délelőtt 11 órakor ünnepélyes keretek között nyitották meg, a betérőket rövid megnyitóval fogadták. Zsolnai Zoltán polgármester hangsúlyozta: bízik abban, hogy az alapvető postai szolgáltatások újbóli elérhetősége a település javára és a lakosok örömére válik. A posta a jövőben immár az önkormányzat üzemeltetésében működik tovább.

A település hivatalos közösségi oldalán lévő poszt szerint az alábbi nyitva tartással számolhatnak a lakók.

Hétfő, szerda, péntek: 08:00-13:00

Kedd, csütörtök: 11:00-16:00



