A Püspöki Palota estjén rendkívüli módon öt évszak szólalt meg az olasz barokk zenéből

A Capella Savaria művészeti vezetője és koncertmestere Kalló Zsolt a jól ismert humorával tartott bevezetést a komolyzenébe minden évszak előtt. A 96. zsoltár azt mondja: „Énekeljetek az Úrnak új éneket” – ennek jegyében állt hozzá a zenekar a Vivaldi: Négy évszak újabb előadására meghirdetett koncerthez, kreatívan, egy kicsit másképp, így kerekedett az olasz barokk est a Püspöki Palota dísztermében.

A Püspöki Palota pénteki hangversenyén olasz barokk muzsikát hallhattunk dr. Perger Gyula atya szervezésében és bevezetőjével. Fotó: Merklin Tímea

- A mai napon én választottam négy olyan versenyt, amik szerintem tökéletesen tükrözik az évszakokat, és ráadásként lesz egy ötödik is. Az első egy hegedűverseny, amit nagyon világos, tiszta, jó kedély jellemez, ez talán a legkönnyedebb, jól visszaadja a tavasz virágosságát, boldogságát, végül az angyalok tánca is könnyen elképzelhető – mondta Kalló Zsolt, és a zenekar nagy átéléssel játszva máris magával ragadva a közönséget.

Kalló Zsolt és a nagy átéléssel játszó zenekar aznnal magával ragadva a Püspöki Palota dísztermének közönségét. Fotó: Merklin Tímea

A napsugaras nyár érzékeltetésére előadott műnek a fuvola volt a szólóhangszere, Bertalan Andreát hallhattuk a csiripelő hangulatokban, szinte látva a madarakat, a vidám, de a nagy melegben lelassuló lépteket.

A Püspöki Palota koncertjén a szólisták a Capella Savaria tagjai voltak. Bertalan Andrea fuvolajátéka a nyár hangulatait elevenítette meg. Fotó: Merkin Tímea

Az ősz hulló leveleit, az iskolába menő gyerekek búcsúját a nyártól fagott szólaltatta meg, Feriencsik László előadásában. Persze ebből sem maradt ki a tánc, az éltető napsugarak átszűrődése a felhőkön át.

Feriencsik László fagotton szólaltatta meg az ősz hangjait a Püspöki Palota pénteki koncertjén. Fotó: Merklin Tímea

A tél szólóhangszerének a csellót választották, Kalló Zsolt úgy fogalmazott: képzeletben a kandallóban lobog tűz, és benne ez a nagy hangszer ég legtovább: a cselló. Pálkövi Ágnes szólaltatta meg. A zenei dráma odáig feszült, hogy még a nagy harang is megszólalt, mintha csak meg lett volna téve.

A tél érzékeltetésére Pálkövi Ágnes csellista vállalkozott a Püspöki Palota hangversenyén. Fotó: Merklin Tímea

A ráadás, „az ötödik évszak” a La Folia volt, amelynek akkordsorát több zeneszerző is feldolgozta, köztük Corelli és Vivaldi is, Kalló Zsolt azért választotta Geminiani művét, amiben brácsa is van, „hadd dolgozzanak a fiúk”.

A brácsa szekció "munkára várva" - Molnár Dániel és Rác Gábor - a kedvükért választotta Kalló Zsolt Geminiani művét: "hadd dolgozzanak a fiúk" . Így szólalt meg az ötödik évszak is a Püspöki Palota dísztermében pénteken este. Fotó: Merklin Tímea

Ez az „ötödik évszak” mintegy „kárpótlásul” szólt azoknak, akik azt várták, hogy Vivaldi: Négy évszaka hagyományos előadásban hangzik el ezen az esten. Kora népszerű, szenvedélyességet éltető slágerével búcsúzott az együttes, a közönség pedig szűnni nem akaró tapssal reagált. Egy darabig úgy tűnt, talán lesz hatodik évszak is, de az örvendezés, muzsikában való vigadás ezúttal eddig tartott.