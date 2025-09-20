22 perce
A Püspöki Palota estjén rendkívüli módon öt évszak szólalt meg az olasz barokk zenéből
A Capella Savaria adott koncertet pénteken este a Püspökvárban. Olasz barokk estet hallhattunk dr. Perger Gyula atya szervezésében és bevezetőjével. A Püspöki Palota csodás díszterme ismét megtelt csodálatos muzsikával.
Fotó: Merklin Tímea
A Capella Savaria művészeti vezetője és koncertmestere Kalló Zsolt a jól ismert humorával tartott bevezetést a komolyzenébe minden évszak előtt. A 96. zsoltár azt mondja: „Énekeljetek az Úrnak új éneket” – ennek jegyében állt hozzá a zenekar a Vivaldi: Négy évszak újabb előadására meghirdetett koncerthez, kreatívan, egy kicsit másképp, így kerekedett az olasz barokk est a Püspöki Palota dísztermében.
- A mai napon én választottam négy olyan versenyt, amik szerintem tökéletesen tükrözik az évszakokat, és ráadásként lesz egy ötödik is. Az első egy hegedűverseny, amit nagyon világos, tiszta, jó kedély jellemez, ez talán a legkönnyedebb, jól visszaadja a tavasz virágosságát, boldogságát, végül az angyalok tánca is könnyen elképzelhető – mondta Kalló Zsolt, és a zenekar nagy átéléssel játszva máris magával ragadva a közönséget.
A napsugaras nyár érzékeltetésére előadott műnek a fuvola volt a szólóhangszere, Bertalan Andreát hallhattuk a csiripelő hangulatokban, szinte látva a madarakat, a vidám, de a nagy melegben lelassuló lépteket.
Az ősz hulló leveleit, az iskolába menő gyerekek búcsúját a nyártól fagott szólaltatta meg, Feriencsik László előadásában. Persze ebből sem maradt ki a tánc, az éltető napsugarak átszűrődése a felhőkön át.
A tél szólóhangszerének a csellót választották, Kalló Zsolt úgy fogalmazott: képzeletben a kandallóban lobog tűz, és benne ez a nagy hangszer ég legtovább: a cselló. Pálkövi Ágnes szólaltatta meg. A zenei dráma odáig feszült, hogy még a nagy harang is megszólalt, mintha csak meg lett volna téve.
A ráadás, „az ötödik évszak” a La Folia volt, amelynek akkordsorát több zeneszerző is feldolgozta, köztük Corelli és Vivaldi is, Kalló Zsolt azért választotta Geminiani művét, amiben brácsa is van, „hadd dolgozzanak a fiúk”.
Ez az „ötödik évszak” mintegy „kárpótlásul” szólt azoknak, akik azt várták, hogy Vivaldi: Négy évszaka hagyományos előadásban hangzik el ezen az esten. Kora népszerű, szenvedélyességet éltető slágerével búcsúzott az együttes, a közönség pedig szűnni nem akaró tapssal reagált. Egy darabig úgy tűnt, talán lesz hatodik évszak is, de az örvendezés, muzsikában való vigadás ezúttal eddig tartott.