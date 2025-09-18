2 órája
A Püspöki Palota termeit és kincseit új könyvben mutatja be Perger Gyula atya
Új könyv jelent meg a szombathelyi Püspöki Palotáról dr. Perger Gyula atya szerkesztésében, 540 reprezentatív fotóval. Az albumot dr. Székely János megyés püspök mutatta be a Püspöki Palota dísztermében szerdán. Vendég volt Brenner József atya, énekelt Pitti Katalin operaénekes.
Fotó: Cseh Gábor
Dr. Perger Gyula a könyvbemutatón felidézte: kispap kora óta járja a Püspöki Palota termeit, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatójaként rendszeresen tárlatvezetéseket tart, és a díszteremben mindig megemlékezik II. János Pál pápa 1991-es szombathelyi látogatásáról. Ugyanis itt ebben a teremben volt az ünnepi fogadás a reptéren bemutatott szentmise után, amelynek a végén a Szentatya kilépett az erkélyre és köszöntötte a téren és a környező utcákban összegyűlt több mint tízezer embert. Lelkipásztorként nagyon közel áll hozzá az egyházmegye két szülöttjének tiszteletére kialakított emlékszoba, Mindszenty bíborosé és Brenner Jánosé. Megrendítő számára a püspöki magánkápolna alabástrom keresztje, amelynél a művész az élet és a halál határmezsgyéjét jelenítette meg a kereszten haldokló Krisztus ábrázolásával. A püspöki portrék felidézik az egyházmegye 248 éves történetét, a püspökök értékteremtő és értékmentő törekvéseit.
Miért is volt szükség egy új Palota-könyvre?
Az utolsó könyvkiadások 2006-ban illetve 2010-ben jelentek meg a Püspöki Palotáról, és 2017 óta - a Látogatóközpont részeként - a Püspöki Palota reprezentatív termei megújultak. Különleges az új kötetben, hogy a palota története mellett röviden, lényegre törően az egyházmegye története is megjelenik.
Dr. Perger Gyula köszönetet mondott
- Nacsa Lőrinc államtitkárnak, valamint munkatársainak, Szontágh Szabolcs főtitkárnak és Liszka Levente tudományos munkatársnak, hogy a könyvkiadásban támogatták és ennek köszönhetően sem az egyházmegyét, sem a Martinus Kiadót nem kellett terhelni a kiadás költségeivel.
- a fotósoknak: Baán Zoltánnak, Gerentsér Lászlónak, Nagy Jácintnak és Vágvölgyi Bálintnak, akik nem egyszer jöttek el, hogy a lehető legideálisabb képeket elkészíthessék. Gyula atya a felkelő és lenyugvó nap fényét is kinézte a szép fotók megszületéséhez.
- Dr. Asbóth Máriának és Tirbus Ferencnek, akik a családi hagyatékukból adtak archív képeket az Egyházmegye történetéhez,
- Sélley Juditnak, aki ötször olvasta át a könyvet, hogy abban helyesírási hiba ne maradjon, és
- Fábián Tamásnak valamint a budapesti székhelyű Pauker nyomda munkatársainak a szerkesztő és kivitelező munkáért.
Perger Gyula atya az új könyvét – amely a sorban a huszadik - a szüleinek ajánlotta, akik „Isten- és emberszeretetre” nevelték. Dr. Székely János püspököt úgy is köszöntötte, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, gratulálva újabb megbízatásához.
Dr. Székely János a bemutatón úgy fogalmazott: - A könyv nagyon könnyen emészthető, befogadható módon adja tovább azt a sok történelmi kincset, üzenetet, amit a szombathelyi Püspöki Palota hordoz; megtaláljuk közben az egyházmegye történetét is. A püspök a magyarság történetét is felelevenítette, a Szent István általi kereszténység felvétele sziklaként tartotta meg a népet. Emiatt tudtunk föltámadni, újraszerveződni a vészterhes idők után. A Szűzanya ajándéka, óvó szeretete, az őseink hite volt az, ami képessé tette a magyar népet erre az újraszületésre. E hit erősítésére alapították Szombathelyen az egyházmegyét.
Martin Buber, a híres perszonalista filozófus mondta: egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely létrehozta. Az európai kultúra a kereszténységben gyökerezik, ebből táplálkozik, ebből gazdag. Addig van jövő, amíg a kereszténység gyökereiből tudunk táplálkozni. A palota is erről beszél, e titokzatos szellemi erőről, a hitről, amelyből született
– emelte ki dr. Székely János, majd a díszterem Franz Anton Maulbertsch osztrák festő gyönyörű mennyezeti freskóját mutatta be, amit a könyv is a maga részleteiben taglal, és amelyet Perger Gyula atya mentett meg néhány évvel ezelőtt a végpusztulástól.
A Palota-könyvről szólva elmondta: sorra veszi a termeket és kincseket. Köztük a két nagy szent emlékszobája: Mindszenty bíborosé és Boldog Brenner Jánosé. A Vörös-szalon Boldog IV. Habsburg Károlynak állít emléket, akinek menedéket adott 1921 Húsvétján. Mikes János püspök könyvtárszobájában látható az az ószláv evangéliumos könyv, amelyet Szent II. János Pál pápa látogatásakor is használtak. Magánkápolnában Mikes püspöki trónusa, az első emeleten a kincstár előterében az itáliai reneszánsz szekrény és még sorolhatnánk - mindnek megvan a maga története. A kötet reprezentatív fotóiról ismerheti meg mindezt az az olvasó is, aki még sohasem járt a Püspöki Palotában.
- A szép, az igaz, a szent és a jó mutatkozik meg a palotában, mutatja a kereszténység nemzetteremtő, történelmet alkotó, nemzetmegtartó hatalmas erejét. Nagyon köszönöm Gyula atyának, hogy megalkotta ezt a könyvet, ami nekem magamnak is segítség lesz, hiszen szeretek csoportokat végig vinni a palotában, és kincsesbányaként fogom ezt használni – zárta szavait dr. Székely János.
A premieren megszólalt Brenner József atya is, aki a Palota-könyvről szólva úgy fogalmazott: milyen érdekes, ha látunk egy szép képet, akkor meg azt mondjuk, olyan, mintha élne. A természetben látott szépre pedig azt mondjuk, olyan, mint egy festmény. Ez a kötet is ilyen. A Püspökvár szép is, élet is van benne.
- Több mint hetven éve járok ide, már kispapként is idejártam - mesélte Brenner atya, aki a maga szellemes modorában osztotta meg a Püspökvárhoz fűződő, évtizedeken át gyűjtött történeteit – hogy püspökökön tanult ministrálni, milyen volt János bácsi, a portás, vagy a végtelen fax, ami csak jött-jött, közben kifogyott a papír, s amikor újratöltötték, még hosszabb jött – sokszor hangos nevetésre bírva a közönséget. Azt is megtudtuk, ebben a kápolnában szentelték pappá 22 éves korában pápai engedéllyel, mert túl fiatal volt. A papszentelés után itt a díszteremben volt az ebéd, amire a rokonokat meghívták. Ők hárman voltak paptestvérek, Lászlót meghívták, Jánost pedig nem. Behívta őt is, hátha ki van írva a neve, de nem volt, így János egyszerűen hazament ebédelni, nem morgott. József atya roppant különösnek nevezte ezt az esetet.
A Püspöki Palota reprezentatív vendége
A könyvbemutató könyvünnep és a művészet, a találkozás ünnepe is volt. Mint a Püspöki Palota minden jeles eseményén, ezúttal is Pitti Katalin operaénekesnő énekelt, megszólalt egyebek között az Ómagyar Mária-siralom is - azon a szép régi búgó nyelven. Végül süteményekkel kínálták a népes vendégsereget.