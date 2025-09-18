A Püspöki Palota termeit és kincseit új könyvben mutatja be Perger Gyula atya

Dr. Perger Gyula a könyvbemutatón felidézte: kispap kora óta járja a Püspöki Palota termeit, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatójaként rendszeresen tárlatvezetéseket tart, és a díszteremben mindig megemlékezik II. János Pál pápa 1991-es szombathelyi látogatásáról. Ugyanis itt ebben a teremben volt az ünnepi fogadás a reptéren bemutatott szentmise után, amelynek a végén a Szentatya kilépett az erkélyre és köszöntötte a téren és a környező utcákban összegyűlt több mint tízezer embert. Lelkipásztorként nagyon közel áll hozzá az egyházmegye két szülöttjének tiszteletére kialakított emlékszoba, Mindszenty bíborosé és Brenner Jánosé. Megrendítő számára a püspöki magánkápolna alabástrom keresztje, amelynél a művész az élet és a halál határmezsgyéjét jelenítette meg a kereszten haldokló Krisztus ábrázolásával. A püspöki portrék felidézik az egyházmegye 248 éves történetét, a püspökök értékteremtő és értékmentő törekvéseit.

Az albumot dr. Székely János megyés püspök mutatta be a Püspöki Palota dísztermében szerdán. Fotó: Cseh Gábor

Miért is volt szükség egy új Palota-könyvre?

Az utolsó könyvkiadások 2006-ban illetve 2010-ben jelentek meg a Püspöki Palotáról, és 2017 óta - a Látogatóközpont részeként - a Püspöki Palota reprezentatív termei megújultak. Különleges az új kötetben, hogy a palota története mellett röviden, lényegre törően az egyházmegye története is megjelenik.

Dr. Perger Gyula köszönetet mondott