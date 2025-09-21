52 perce
Szentgotthárdi előadás-sorozat: Rábafüzessel kezdtek
Ha más miatt nem is, a hajdani határátkelő miatt igen sok ember fülének ismerősen cseng a név. Rábafüzes Szentgotthárd városrésze – róla szólt az előadás.
A Honismereti Klub 2025. szeptember és 2026. júniusa között szervezi meg az "Előadás-sorozat Szentgotthárd városrészeiről" című programját a Pável Ágoston Múzeumban. Ennek első alkalmára került sor szeptember 9-én, melyen Rábafüzest mutatták be. A jelenlévőket Horváth Tiborné igazgató köszöntötte, és egyben ismertette az érdeklődőkkel, hogy miért is jött létre ez a sorozat. A Honismereti Klub részletesen még nem foglalkozott a városrészekkel – ez az alapja az előadásoknak.
Rábafüzes értékei
Az első alkalommal Molnár Piroska a Honismereti Klub vezetője, egyben a Rábafüzesért Egyesület elnöke régi fényképekkel illusztrálva ismertette a település történetét, értékeit. Külön kitért a Rábafüzesi Német Asszonykórusra, az iskolára, a Dankovics házaspár értékgyűjtő tevékenységére és a Tájházra is. Ezt követően az általa vezetett egyesület közösségmegtartó tevékenységét mutatta be. A városrész önkormányzati képviselője, Orbán Viktor pedig az elmúlt évek fejlesztéseit tárta a közönség elé. Összességében elmondható, hogy egy nagyon összetartó, a településrészért tenni akaró közösség alakult ki, mely példaértékű munkával, összefogással dolgozik annak érdekében, hogy jó legyen Rábafüzesen élni.
