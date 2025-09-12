szeptember 12., péntek

19 ezer állatot vágtak le – eltűnt hazánkból a ragadós száj-és körömfájás

Sikerült megfékezni a rettegett, 50 éve eltűnt betegséget, a ragadós száj- és körömfájást. A szomszédos vármegyében igen, de Vasban nem azonosították a kórokozót.

Vaol.hu

A kormány intézkedéseinek köszönhetően, hazánk sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, ennek eredményeként az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Magyarországon 50 éve nem fordult elő a ragadós száj- és körömfájás betegség, és szerencsére most sincs már jelen (Illusztráció) Forrás: MW-archív

Az RSZKF vírus jelenlétét Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma 2025 tavaszán öt Győr-Moson Sopron vármegyei telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította, április közepe óta viszont egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság, ezért június 6-az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte, ahogyan az Európai Unión belüli kereskedelem is zavartalanul folytatódhat.

A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnal intézkedéseket vezettek be, Operatív Törzs alakult. A járvány alatt, valamint az utolsó kitörést követő hónapokban országosan több ezer gazdaságban, valamint a vadállományban is átfogó vizsgálatokat végeztek a szakemberek, mindenhol negatív eredménnyel, ami lehetővé tette a mentesség újbóli megítélésének kérelmezését.

Magyarországon 50 éve nem fordult elő a ragadós száj- és körömfájás

A jelentős gazdasági károkat okozó betegséget, több mint 19 ezer állat leölésének árán fékeztek meg. Vas vármegye különösen veszélyeztetett helyzetben volt, mivel az összes regisztrált fertőzést a szomszédos vármegyében azonosították.

A Nébih közleményében hangsúlyozta, a továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos odafigyelés. Az állategészségügyi szakemberek országszerte folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állatállomány biztonságát fenntartsák. A gazdák szerepe továbbra is kulcsfontosságú: a járványügyi előírások következetes betartása elengedhetetlen az állatállomány védelméhez. Csak közös felelősségvállalással biztosítható, hogy a jövőben elkerüljük a járványok kialakulását.

 

