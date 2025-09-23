Meghatóan különleges 55 éves találkozó

Rátót híres szülöttjének, Széll Kálmánnak a volt kastélyában működött régen az általános iskola. Ebben az épületben, a hatvanas évek elején találkoztak először egymással mindazok, akik aztán 1970-ben el is végezték azt. Most ismét összejöttek, nagy szeretetben és örömben – kereken 55 évvel később.

Rátót egykori osztálya 55 évvel később újra találkozott. Középen a 90 éves Tar Vilmosné egykori igazgató ül.

Fotó: Szendi Péter

Rátóti emlékek - osztálytalálkozó

A találkozót megtisztelte jelenlétével az egykori osztály osztályfőnöke, Dunai Éva, Kovács Lászlóné is, de eljött a 90 éves igazgatónő, Tar Vilmosné is! Mint megtudtuk, a végzős osztály annak idején harminc fős volt – Rátóton, igen! – és az akkori húsz fiúból és tíz lányból az évek során tízen már elhunytak. A meghívottak nem mind tudtak itt lenni, de valamilyen módon mindenki visszajelzett – tudtuk meg Baumgartner Zsuzsannától, az egyik szervezőtől. A találkozót a kastély jelenlegi tulajdonosának jóvoltából most is ott tarthatták meg. Így hát a nosztalgiázás, emlékek felelevenítése is könnyebben ment. Ezt követően helyi templomban tartottak megemlékező szentmisét az elhunyt tanárokért és társakért, majd egy közös estebéden folytatták az emlékező beszélgetést.

Rátót egykori osztálya 55 évvel később újra találkozott. Tar Vilmosné egykori igazgatót virággal köszöntötték.

Fotó: Szendi Péter

