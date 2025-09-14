szeptember 14., vasárnap

Rengeteg rendőr lesz

45 perce

Fokozott rendőri ellenőrzés rendeltek el, a leggyakoribb autós hibát veszik célba

Ha autóba ülsz, most biztosan rendőrökkel fogsz találkozni. Keddtől hatalmas rendőrségi razzia indul és eltart egész héten. A rendőrség fokozottan ellenőrzi a sofőröket, ráadásul olyan miatt, amiben az emberek többsége rendszeresen hibázik.

Vaol.hu

A rendőrök szeptember 16 és 22 között fokozott ellenőrzéseket tartanak Magyarország teljes területén. A razzia célja, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, az ellenőrzés ugyanis egy olyan szabálytalanságra irányul, amit a legtöbb autós rendszeresen elkövet.

razzia
Rendőrségi razzia lesz jövő héten
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW/archív

Razzia lesz, ezt figyelik majd a rendőrök az utakon

A ROADPOL részeként a rendőrség egy héten keresztül, minden közúton jelen lesz. Az országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés célja, hogy biztonsáosabb legyen a közlekedés: 

a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik 

– közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Meddig tart a rendőrségi razzia?

A rendőrök szeptember 16. és 22. között elsősorban a menetközbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de minden olyan magatartásra kiemelten figyelnek, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – írták.

 

