Tanévnyitó

1 órája

Sok-sok gyerek és fiatal: református tanévnyitó volt Szombathelyen

Tanévnyitó istentiszteletet tartottak vasárnap a szombathelyi templomban. Ifjúsági énekek és zenék, limonádék és beszélgetések: együtt voltak a reformátusok.

Gombos Kálmán

Teljesen megtelt az Isten háza vasárnap délelőtt: közel kétszázan vettek részt a református templomban megtartott tanévnyitó istentiszteleten. Az igét ezúttal is a helyi lelkész, Jakab Bálint hirdette, viszont az orgona ezúttal átadta szerepét a szintetizátornak és gitárnak. A tempósan, frissen felcsendülő énekeket ugyanis a református gyülekezet ifjúsági zenekara kísérte – ezzel is kiemelve a mostani alkalom gyerekeknek és fiataloknak szóló üzenetét.

Református tanévnyitó Szombathelyen: gyerekek, fiatalok
Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

Református közösség

A jelenlévő családokhoz szólt Isten igéje: szülőknek, nagyszülőknek és persze a legkisebbeknek is. Jakab Bálint tiszteletes úr imádságában hálát adott az együtt töltött, minőségi időért, amit közösen, Isten előtt és az ő jelenlétében tölthettek el. Ez az együtt eltöltött idő nem korlátozódott a templom meghitt hajlékára. Az alagsori helyiséget is megtöltötték a hívek istentisztelet után, méghozzá nagy nyüzsgéssel, jókedvű beszélgetésekkel. Mindezekhez a helyi Nőszövetség is hozzájárult: apró finom falatokkal és saját készítésű limonádékkal fogadták a családokat. Meg lehetett itt beszélni a jövő hétvégi közös kirándulást éppúgy, mint az iskolák hittanos időpontjait vagy „csak” örülni egymásnak. Az idei évben konfirmációra készülő ifjak is találkozhattak egymással, és kezdetét veszi innentől a vasárnaponkénti gyermekistentisztelet is. Péntekenként pedig újra útjára indulnak a már konfirmált fiatalok, egyetemisták rendszeres, este hat órai találkozói is.

Református tanévnyitó Szombathelyen: gyerekek, fiatalok
Fotó: VN/Jakab-Szabó Éva

