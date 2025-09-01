Tudja, mi az a Schultüte? A Reguly-iskola tanévnyitóján szerephez jutott

Harminc éve kezdődött a nemzetiségi oktatás a Reguly-iskolában és tíz éve már annak is, hogy a szombathelyi német önkormányzat átvette az iskola fenntartását – a kétszeres jubileum is szóba került a hétfő reggeli tanévnyitó ünnepségen.

A Reguly-iskola hétfői tanévnyitóján a 8. évfolyamos diákok Schultüte-vel köszöntöttek az elsősöket.

Fotó: VN/Reguly-iskola

Reguly-iskola: az idén kétszeres jubileumot ünnepelnek

Az iskolában 279 tanuló kezdte meg a munkát a 2025/26-os tanévben, köztük 36 első osztályos kisdiák, akiket az iskola „legöregebb” – 8. évfolyamos diákjai – Schultüte-vel köszöntöttek. A Schultüte a német nyelvterületre jellemző iskolakezdési ajándék az első osztályba lépő gyermekek részére. Egy nagy, színes, kúp alakú tölcsér, amit édességekkel, írószerekkel és apró ajándékokkal töltenek meg, hogy megkönnyítsék számukra az első iskolai nap izgalmát és várakozását. A kedves szokás az 1810-es években jelent meg Szászországban és Türingiában, és mára már elterjedt Németország és Ausztria egész területén. Ezt a hagyományt ápolja a nemzetiségi iskola is.

A tanulók német és magyar nyelven köszöntötték az új tanévet az iskolában, amelynek főépületében a nyár folyamán 10 millió forint összegben energiatakarékosra cserélték a világítótesteket. Unger Bernadett igazgatónő Márai Sándor szavaival nyitotta meg a tanévet.: „Az élet nemcsak esztelen kényszermunka, hanem ünnep is” – utalva ezzel a kétszeres jubileumra.