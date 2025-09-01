50 perce
Tudja, mi az a Schultüte? A Reguly-iskola tanévnyitóján szerephez jutott
Kétszeres jubileumot ünnepel az idén a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola. A hétfői tanévnyitón a 8. évfolyamos diákok Schultüte-vel köszöntöttek az elsősöket.
Az iskolában 279 tanuló kezdte meg a munkát a 2025/26-os tanévben, köztük 36 első osztályos kisdiák.
Fotó: VN/Reguly-iskola
Harminc éve kezdődött a nemzetiségi oktatás a Reguly-iskolában és tíz éve már annak is, hogy a szombathelyi német önkormányzat átvette az iskola fenntartását – a kétszeres jubileum is szóba került a hétfő reggeli tanévnyitó ünnepségen.
Reguly-iskola: az idén kétszeres jubileumot ünnepelnek
Az iskolában 279 tanuló kezdte meg a munkát a 2025/26-os tanévben, köztük 36 első osztályos kisdiák, akiket az iskola „legöregebb” – 8. évfolyamos diákjai – Schultüte-vel köszöntöttek. A Schultüte a német nyelvterületre jellemző iskolakezdési ajándék az első osztályba lépő gyermekek részére. Egy nagy, színes, kúp alakú tölcsér, amit édességekkel, írószerekkel és apró ajándékokkal töltenek meg, hogy megkönnyítsék számukra az első iskolai nap izgalmát és várakozását. A kedves szokás az 1810-es években jelent meg Szászországban és Türingiában, és mára már elterjedt Németország és Ausztria egész területén. Ezt a hagyományt ápolja a nemzetiségi iskola is.
A tanulók német és magyar nyelven köszöntötték az új tanévet az iskolában, amelynek főépületében a nyár folyamán 10 millió forint összegben energiatakarékosra cserélték a világítótesteket. Unger Bernadett igazgatónő Márai Sándor szavaival nyitotta meg a tanévet.: „Az élet nemcsak esztelen kényszermunka, hanem ünnep is” – utalva ezzel a kétszeres jubileumra.
