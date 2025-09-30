Rekordszámú résztvevővel rendezett szüreti mulatságot Ostffyasszonyfa

Feldíszített járművekkel, traktorokkal indult a szüreti felvonulás a művelődési háztól szombaton kora délután. Jó kedvvel jártuk végig a falu minden utcáját bő három és fél óra alatt - tudtuk meg Ács Attilától, Ostffyasszonyfa polgármesterétől.

Ács Attila, Ostffyasszonyfa polgármestere és Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a szombati szüreti mulatságon

Fotó: Koszorú Mihály

"A szüreti felvonulás indulásakor megtapasztalhattam, hogy milyen jó hangulattal készültek erre a szép eseményre Ostffyasszonyfa lakói" - mondta lapunknak Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, aki örömmel vett részt a hagyományőrző programon. S az eseményről később közösségi oldalán több fotót is közzétett.

Rekordszámú résztvevő az ostffyasszonyfai szüreti mulatságon

- Örömteli, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a szüreti felvonuláshoz, egyre többen érzik fontosnak e szép hagyomány őrzését - hallottuk Ács Attilától, aki szerint a program fontos része a közösségépítésnek: ezek azok az alkalmak, amikor az ostffyasszonyfaiak összetartozásukat is megélhetik.

A művelődési ház udvarán népi fajátékok, lufibohóc, légvár és arcfestés is várták a családokat. A színpadon egymást követték a fellépők: az offai ovisok, az ARRC növendékei, a körmendi Béri Balogh Táncegyüttes műsora, valamint Matyi és a Hegedűs produkciója tette emlékezetessé a szombat délutánt, Csavard fel a szőnyeget címmel pedig zenés előadás is színesítette a programsort. A helyiek offai poénparádéval is készültek: három kabaréjelenetet mutattak be, nagy sikerrel, ezzel egy új kezdeményezést is elindítottak a településen Ács Attiláék.

A talpalávalót az éjszakába nyúlóan a Crazy zenekar "húzta", sokak örömére.