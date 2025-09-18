Reneszánsz forgatagba hívták Vépen a város népét

Nyarat idéző meleg köszöntötte a Vép múltjára büszke, azt megidéző lakosokat. Az 1600-as évek közepétől Erdődy György a vépi kastélyban alakította ki állandó lakhelyét. Nagy lakomát, hármas esküvőt tartottak Vépen 1695-ben. Azt a korszakot eleveníti fel a reneszánsz forgatag, amely az idén is felvonulással indult: a művelődési háztól induló menetben több tucat mutatós, korhű ruhát csodálhattak meg az érdeklődők.

Reneszánsz forgatagban Vépen

A főtéren a vépi szenior örömtáncosok nyitották a műsort, természetesen reneszánsz táncukkal. A gyermekekhez Csuporka érkezett bohócképzőjével a Szamóca Színházból. A bohócképzést sikeresen elvégzett kicsik kézműveskedhettek is: kartonpapírból kardot, díszes pajzsot, újságpapírból, tüllből bájos reneszánsz fejdíszt készítettek. A pécsi reneszánsz fúvósok, a Daniel Speer Brass évek óta visszajáró vendége a reneszánsz forgatagnak – hangulatos rézfúvós kamaramuzsikájukkal megint felejthetetlen perceket szereztek a hallgatóságnak. Sütivásárban válogathattak, a kocsmasátorban finom italokat fogyaszthattak a városközpontba látogatók. Kézműves bemutató és vásár színesítette a programot. A kellemes őszi délutánt a Jáde hastáncosainak műsora zárta.