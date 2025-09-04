szeptember 4., csütörtök

Répceszentgyörgy tényleg hazavárt – emlékezetes falunapon találkoztak újra a helyiek

Színpad, tánc, jókedv és közös emlékek – a „Répceszentgyörgy hazavár!” falunapra augusztus 30-án nemcsak a falu lakói, hanem az elszármazott gyerekek és unokák is hazatértek, hogy együtt ünnepeljenek.

Szkáli Edina és Hajba András népszerű operett-slágereket énekelt Répceszentgyörgyön

Forrás: Répceszentgyörgy közösségi oldala

Augusztus 30-án ismét megtelt élettel Répceszentgyörgy Közösségi Tere, ahol a „Répceszentgyörgy hazavár!” elnevezésű falunapot tartották. A rendezvényre hazatértek az elszármazott gyerekek és unokák is, így a település apraja-nagyja együtt ünnepelhetett. A falunapon Ágh Péter országgyűlési képviselő is tiszteletét tette.

A Rábaközi Néptánc Egyesület nyitotta a programok sorát
A Rábaközi Néptánc Egyesület nyitotta a programok sorát
Forrás: Répceszentgyörgy közösségi oldala

Falunap Répceszentgyörgyön

A programot a Rábaközi Néptánc Egyesület látványos bemutatója nyitotta, majd ünnepélyes megnyitóval és köszöntővel folytatódott a délután. A jó hangulatról gondoskodott a Vasi Zenei Műhely, akik retrótól napjainkig válogattak slágereket, az összegyűltek nagy örömére. 

Különleges élményt jelentett a múltidéző beszélgetés Balassa Péterrel, a volt NB I-es labdarúgóval, edzővel és országgyűlési képviselővel, aki a répceszentgyörgyi Futball Kollégiumban eltöltött éveiről és pályafutásáról mesélt. 

Az est további részében operett-slágerek csendültek fel Szkáli Edina és Hajba András előadásában, majd közös vacsora és tombolasorsolás következett, értékes nyereményekkel. A zenéről és a fergeteges hangulatról a szombathelyi 

Színpadon a BProjekt zenekar
Forrás: Répceszentgyörgy közösségi oldala

BProjekt zenekar, később pedig Pájer Roland gondoskodott – a tánc egészen hajnalig tartott.

A rendezvény teljes ideje alatt kézműves vásár, alkotóház és büfé várta a látogatókat, a legkisebbekre is gondoltak: légvárral, csillámtetoválással és óriáscsúszdával készült az önkormányzat, így minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb kikapcsolódási formát.

 

