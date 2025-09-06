Vége a nyárnak, elkezdődött az iskola, és ezzel együtt előkerülnek a retró sulis ételek emlékei. Ki ne emlékezne a kissé laposra préselődött szendvicsre, az összenyomott almára vagy arra a bizonyos ivólére, amit mindig féltünk, hogy kilyukad a táskában? Az otthonról hozott retró sulis ételek közül a szendvics volt a legnagyobb klasszikus. A tízórais dobozban legtöbbször vaj, turista szalámi és trappista sajt lapult, a kissé szottyadt zsemlét pedig egy cikkely tv paprika tette ropogóssá. Kedvelt opció volt a Medve sajtos zsemle is, amit sok gyerek imádott. A parizeres szendvics pedig igazi örökzöldnek számított: egyszerű volt, gyorsan elkészült, és szinte minden osztályban előkerült valamelyik szünetben. A tojásos szendvics főtt tojással, reszelve vagy karikázva szintén népszerű volt, a zsíros kenyér lilahagymával pedig igazi különlegességnek számított. Az alufólia kibontásakor felszálló illat pedig garantáltan odavonzta a kíváncsi padtársakat, mint ahogy a retró menzás ételek illata is sokak élményében él tovább a menzán.

Mosolygós gyerekek és retró sulis ételek – így indult a nap a menzán

Forrás: fortepan/Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

Retró sulis ételek: parizeres szendvics, ivólé és a közös tízóraik varázsa

A tízórai mellé rendszerint gyümölcs is került: egy alma, amely délre kicsit megnyomódott, vagy szezonban körte, szőlő, barack, esetleg cseresznye. Az italok között sokak kedvence volt a kis dobozos gyümölcslé, de a dobozos kakaóért vagy madártejért is sok iskolás rajongott, bár akadt, aki házi szörpöt vagy citromos teát vitt magával, újratöltött üvegben.

A szendvics és a gyümölcs mellé gyakran járt valamilyen édesség is. A házi piskótatekercs, kakaós csiga vagy linzer sokaknál elsőként tűnt el a csomagból. A lekváros kifli vagy kalács szintén állandó vendég volt, és ha szerencsénk volt, egy szelet vasárnapi sütemény – például almás pite vagy kókuszkocka – is előkerült. Az alufólia kibontásakor az édes illat mindig odavonzotta a kíváncsi padtársakat. Nem maradhatott el a roppanós ostyaszeletek falatozása sem a szünetben, aki pedig igazán szerencsés volt, annak a csomagban ott lapult egy pohárka retró joghurthab, pici gyümölcspürével az alján.

Retró édes falatok a szünetre Házi sütemények: piskótatekercs kakaókrémmel, porcukros almás pite, kókuszkocka, lekváros kifli vagy kalács

Nasik: Dunakavics, tejkaramella, krumplicukor, Negro, téli fagyi, Balaton szelet, Pilóta keksz, Sport szelet, Capuciner, Lottó, Eperjó, Zizi

Összenyomódva, de szeretettel