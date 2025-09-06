szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

41 perce

Retró sulis ételek: parizeres szendvics, ivólé és a közös tízóraik varázsa

Címkék#tízórai#retro#étel#iskola

Sokunknak eleven emléke van arról, milyen volt, amikor otthon csomagoltak tízórait: tojásos vagy parizeres szendvics, egy alma, egy doboz Ivolé, néha házi piskóta. A retró sulis ételek nemcsak laktattak, hanem egy kis otthont is csempésztek a padba. Most megmutatjuk, mi lapult leggyakrabban a szalvéta és az alufólia alatt.

Sabjanics-Somlai Petra

Vége a nyárnak, elkezdődött az iskola, és ezzel együtt előkerülnek a retró sulis ételek emlékei. Ki ne emlékezne a kissé laposra préselődött szendvicsre, az összenyomott almára vagy arra a bizonyos ivólére, amit mindig féltünk, hogy kilyukad a táskában? Az otthonról hozott retró sulis ételek közül a szendvics volt a legnagyobb klasszikus. A tízórais dobozban legtöbbször vaj, turista szalámi és trappista sajt lapult, a kissé szottyadt zsemlét pedig egy cikkely tv paprika tette ropogóssá. Kedvelt opció volt a Medve sajtos zsemle is, amit sok gyerek imádott. A parizeres szendvics pedig igazi örökzöldnek számított: egyszerű volt, gyorsan elkészült, és szinte minden osztályban előkerült valamelyik szünetben. A tojásos szendvics főtt tojással, reszelve vagy karikázva szintén népszerű volt, a zsíros kenyér lilahagymával pedig igazi  különlegességnek számított. Az alufólia kibontásakor felszálló illat pedig garantáltan odavonzta a kíváncsi padtársakat, mint ahogy a retró menzás ételek illata is sokak élményében él tovább a menzán.

Mosolygós gyerekek és retró sulis ételek – így indult a nap a menzán
Mosolygós gyerekek és retró sulis ételek – így indult a nap a menzán
Forrás: fortepan/Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

Retró sulis ételek: parizeres szendvics, ivólé és a közös tízóraik varázsa

A tízórai mellé rendszerint gyümölcs is került: egy alma, amely délre kicsit megnyomódott, vagy szezonban körte, szőlő, barack, esetleg cseresznye. Az italok között sokak kedvence volt a kis dobozos gyümölcslé, de a dobozos kakaóért vagy madártejért is sok iskolás rajongott, bár akadt, aki házi szörpöt vagy citromos teát vitt magával, újratöltött üvegben.

A szendvics és a gyümölcs mellé gyakran járt valamilyen édesség is. A házi piskótatekercs, kakaós csiga vagy linzer sokaknál elsőként tűnt el a csomagból. A lekváros kifli vagy kalács szintén állandó vendég volt, és ha szerencsénk volt, egy szelet vasárnapi sütemény – például almás pite vagy kókuszkocka – is előkerült. Az alufólia kibontásakor az édes illat mindig odavonzotta a kíváncsi padtársakat. Nem maradhatott el a roppanós ostyaszeletek falatozása sem a szünetben, aki pedig igazán szerencsés volt, annak a csomagban ott lapult egy pohárka retró joghurthab, pici gyümölcspürével az alján.

Retró édes falatok a szünetre

  • Házi sütemények: piskótatekercs kakaókrémmel, porcukros almás pite, kókuszkocka, lekváros kifli vagy kalács
  • Nasik: Dunakavics, tejkaramella, krumplicukor, Negro, téli fagyi, Balaton szelet, Pilóta keksz, Sport szelet, Capuciner, Lottó, Eperjó, Zizi

Összenyomódva, de szeretettel

A tízórai sosem volt tökéletes: a szendvics laposra préselődött, a gyümölcs nyomódott, az ital pedig gyakran megmelegedett, de ez nem számított, mert minden falatban ott volt az otthoni szeretet. Ezek a régi ízek ma is mosolyt csalnak az arcunkra, amikor felidézzük, milyen volt a pad alatt előhúzni a szalvétába vagy alufóliába csomagolt nosztalgiát.

Ezek az ételek nemcsak a hasunkat laktatták, hanem melegséget csempésztek az iskolai napokba. Éppen ezért idézzük fel őket ma is mosolyogva — mert minden falatban ott lapult egy darabka otthon és egy csipetnyi emlék.

A modern tízórai

Néhány tippet hoztunk az uzsonnás doboz megtöltésére, ha azt akarjuk, hogy egészségesen kezdődjön az iskola.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu