3 órája
Ritka példányok milliókért - Képregényfesztivál harmadszor Szombathelyen
Ha megvan önnek a Mozaik első száma, vigyázzon rá, milliókat érhet. Tévhit, hogy a képregényt azok szeretik, akik utálnak olvasni.
Harmadik alkalommal rendezték meg Szombathely képregényfesztiválját a Savaria moziban szombaton, ez is bizonyítja, hogy a műfaj lassan elfoglalja méltó helyét a kulturális palettán, pedig még ma is találkozni olyanokkal, akik azt gondolják, hogy a képregényt azok szeretik, akik utálnak olvasni. A képregény ezzel szemben ugyanolyan sokszínű és ugyanolyan aktívan reagál a hétköznapok történéseire, mint bármelyik más művészeti ág. Korábban a képregényezés valóban csak a pocakos negyvenesek hóbortja volt, mostanában viszont egyre több a fiatal érdeklődő – mondja Kóbor Róbert képregényfordító, az esemény megálmodója.
Őt – ahogyan nagyjából mindenkit – gyerekként szippantották be a képregények, a műfaj iránti rajongás pedig egyszerűen csak megmaradt, igaz ezt a megmaradást segítette, hogy Róbert fordítja is a képregényeket, úgyhogy ha kezünkbe akad egy-egy új kiadás, van esély rá, hogy az ő mondataival fogunk találkozni. Neki természetesen több ezres képregénygyűjteménye van, mégsem tartja magát gyűjtőnek, egyrészt mert nem fóliába csavartan tartja az újságokat egy lezárt vitrinben, hanem olvassa őket, másrészt nincs meg benne ez a fajta tudatosság, egyszerűen csak felgyűlt az évek alatt egy csomó újság.
Képregényfesztivál SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
Képregény: Marvel és a lovagok
A Képregény Depó tulajdonosa, Kiss Norbert elárulta, ők árulnak minden valaha megjelent képregényt és most egy nagyon magas számot kell elképzelnünk, ezért aztán Szombathelyre, csak egy válogatással érkezett, különlegességekkel nem is készült, mivel azt gyorsan elkapkodják amúgy is, de ha már különlegesség, a legértékesebb magyar képregény ma, a Mozaik első száma, egy-egy példányáért 1,5-2 millió forintot is megadnak. – Mozaikból nekem is van otthon egy csomó, igaz nem az első példány – ezt már beszélgetésünket hallva Horváth Tamás mondta, akiről kiderült, ő annak idején unokaöccsének osztogatott el jó pár képregényt, azóta a hasonló képregényes napokon ezeket próbálja visszavásárolni. Ő egyébként Marvel rajongó, annak is a sötétebb vonulatát kedveli. Tompits Gergely képregényrajzoló, pedig inkább a lovagokat, már saját képregénnyel is büszkélkedhet. A Cyberlovag bruttó két évig készült, mivel ez csak hobbi (igaz, abból a profibb változat) és közben dolgozni is kellett, amúgy nettóban két hónap munka volt megrajzolni a sztorit. A lovagvilág szeretete nemcsak a rajzolásban, hanem a sportban is megnyilvánul, aktívan megy nála a buhurtozás (középkori páncélzatban végzett küzdősport) is.
Amikor mi a képregényfesztiválon jártunk, bátran velünk tarthattak volna tömegiszonyosok is, feltéve, hogy nem a játékasztalokat akarták volna bámulni, amúgy pedig az elmúlt két CONbathelyen a napi félezer látogató stabilan megvolt. A képregényezés szubkultúra még a javából, de az érdekesebb, feltörekvő fajtából.