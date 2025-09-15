Ritka példányok milliókért - Képregényfesztivál harmadszor Szombathelyen

Harmadik alkalommal rendezték meg Szombathely képregényfesztiválját a Savaria moziban szombaton, ez is bizonyítja, hogy a műfaj lassan elfoglalja méltó helyét a kulturális palettán, pedig még ma is találkozni olyanokkal, akik azt gondolják, hogy a képregényt azok szeretik, akik utálnak olvasni. A képregény ezzel szemben ugyanolyan sokszínű és ugyanolyan aktívan reagál a hétköznapok történéseire, mint bármelyik más művészeti ág. Korábban a képregényezés valóban csak a pocakos negyvenesek hóbortja volt, mostanában viszont egyre több a fiatal érdeklődő – mondja Kóbor Róbert képregényfordító, az esemény megálmodója.

A képregények szerelmesei között egyre több a fiatal, pedig ez már bőven nem az ő világuk Fotó: Kóbor Szonja

Őt – ahogyan nagyjából mindenkit – gyerekként szippantották be a képregények, a műfaj iránti rajongás pedig egyszerűen csak megmaradt, igaz ezt a megmaradást segítette, hogy Róbert fordítja is a képregényeket, úgyhogy ha kezünkbe akad egy-egy új kiadás, van esély rá, hogy az ő mondataival fogunk találkozni. Neki természetesen több ezres képregénygyűjteménye van, mégsem tartja magát gyűjtőnek, egyrészt mert nem fóliába csavartan tartja az újságokat egy lezárt vitrinben, hanem olvassa őket, másrészt nincs meg benne ez a fajta tudatosság, egyszerűen csak felgyűlt az évek alatt egy csomó újság.