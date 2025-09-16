Szépen távozott: kiderült hogyan halt meg Robert Redford

A nagy generáció utolsó tagjai búcsúznak egymás után

Ismét gyászol a filmvilág. Az elmúlt években sorra búcsúznak a nagy színészlegendák. Robert Redford is egy igazi hollywoodi legenda volt, a nagy generációhoz tartozott. Idén halt meg, Gene Hackman, aki 2025 februárjában hunyt el 95 évesen, szívbetegség és Alzheimer kór következtében. Kicsit több mint egy éve, Alain Delon, 88 évesen halt meg, szintén tavaly temették el Donald Sutherlandet, 88 éves korában. Jean-Paul Belmondo, szintén 88 éves volt, amikor meghalt 2021. szeptemberében, a párizsi otthonában. Gina Lollobrigida 2023-ban hunyt el, 95 évesen. Sean Connery már öt éve nincs az élők sorában, James Bond legendás alakítója 90 évesen halt meg.

Robert Redford életútja nem egyenesen vezetett a filmezéshez

1936. augusztus 18-án született Santa Monicában, Kaliforniában. Fiatalon festészetet tanult, majd Párizsban és Londonban is folytatta művészeti tanulmányait, mielőtt a színészet felé fordult. Az 1960-as években futott be, Broadway-szerepekkel és hollywoodi filmekkel. Nemzetközi sztárrá a Butch Cassidy és a Sundance kölyök valamint A nagy balhé című filmeknek köszönhetően lett. Több más klasszikusban is főszerepet játszott, például Távol Afrikától, Három nap a kondorban, A nagy Gatsby. 1980-ban rendezőként debütált, első filmje (Átlagemberek) 4 Oscar-díjat nyert, köztük a Legjobb rendezőnek járót. Alapítója a Sundance Filmfesztiválnak, amely a független filmek egyik legfontosabb nemzetközi platformjává vált. Művészi pályája mellett aktív környezetvédő és politikai aktivista volt. Kétszer nősült, négy gyermeke született.