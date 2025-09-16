19 perce
Szépen távozott: kiderült hogyan halt meg Robert Redford
Az utolsó nagy hollywoodi legendák egyike volt. Szeptember 16-án a reggeli órákban elhunyt Robert Redford. A színész 89 éves volt és az is kiderült, hogyan halt meg.
Kiderült Robert Redford halálának oka. A színészlegenda szeptember 16-án a reggeli órákban hunyt el. 89 éves volt és méltósággal, szépen távozott.
Robert Redford: az utolsó színészlegendák egyike ment el
A 89 éves színészt otthonában, a Utah állambeli Provo külvárosában, a hegyekben találták holtan – álmában érte a halál. A Reuters hírügynökség szerint nem volt régóta tartó betegsége, nem állt rendszeres orvosi kezelés alatt és semmi nem utalt arra, hogy a halála bekövetkezhet. Habár a hivatalos orvosi jelentés még nyilvánvalóan nem készülhetett el és az sem biztos, hogy a család nyilvánosságra hozza, az eddigi sajtóinformációk arra engednek következtetni, hogy Robert Redford egyszerűen nem ébredt fel álmából. Úgy halt meg, ahogy a legtöbb ember szeretne: méltósággal, szépen, az otthonában.
A nagy generáció utolsó tagjai búcsúznak egymás után
Ismét gyászol a filmvilág. Az elmúlt években sorra búcsúznak a nagy színészlegendák. Robert Redford is egy igazi hollywoodi legenda volt, a nagy generációhoz tartozott. Idén halt meg, Gene Hackman, aki 2025 februárjában hunyt el 95 évesen, szívbetegség és Alzheimer kór következtében. Kicsit több mint egy éve, Alain Delon, 88 évesen halt meg, szintén tavaly temették el Donald Sutherlandet, 88 éves korában. Jean-Paul Belmondo, szintén 88 éves volt, amikor meghalt 2021. szeptemberében, a párizsi otthonában. Gina Lollobrigida 2023-ban hunyt el, 95 évesen. Sean Connery már öt éve nincs az élők sorában, James Bond legendás alakítója 90 évesen halt meg.
Robert Redford életútja nem egyenesen vezetett a filmezéshez
1936. augusztus 18-án született Santa Monicában, Kaliforniában. Fiatalon festészetet tanult, majd Párizsban és Londonban is folytatta művészeti tanulmányait, mielőtt a színészet felé fordult. Az 1960-as években futott be, Broadway-szerepekkel és hollywoodi filmekkel. Nemzetközi sztárrá a Butch Cassidy és a Sundance kölyök valamint A nagy balhé című filmeknek köszönhetően lett. Több más klasszikusban is főszerepet játszott, például Távol Afrikától, Három nap a kondorban, A nagy Gatsby. 1980-ban rendezőként debütált, első filmje (Átlagemberek) 4 Oscar-díjat nyert, köztük a Legjobb rendezőnek járót. Alapítója a Sundance Filmfesztiválnak, amely a független filmek egyik legfontosabb nemzetközi platformjává vált. Művészi pályája mellett aktív környezetvédő és politikai aktivista volt. Kétszer nősült, négy gyermeke született.
