Itt vannak az utolsó fotók Robert Redfordról: élete végéig szerette őt a kamera

Ahogy megírtuk, 89 éves korában meghalt Robert Redford. A halálhírét kedd reggel jelentette be a család. A legendás színész utolsó éveiben visszavonultan élt, hét év óta nem vállalt színészi munkát, de néhány nyilvános rendezvényen részt vett, ahol képek is készültek róla.

A legendák: Butch Cassidy és Sundance Kid, Robert Redford és Paul Newman

Fotó: Photo12 via / Forrás: AFP

Robert Redfordtól búcsúzik a világ

Robert Redford halála pályatársait és a közönséget is megrázta. Meryl Streep, a Afrika álmai című film partnere így búcsúzott: „Egy oroszlán távozott közülünk. Nyugodj békében, kedves barátom.” Jane Fonda könnyeivel küzdve gyászol: „Ma reggel szinte letaglózott a hír. Nem tudom abbahagyni a sírást. Nagyon sokat jelentett nekem, minden tekintetben gyönyörű ember volt.”

Jane Fonda könnyeivel küzdve emlékezett

Fotó: AFP

Antonio Banderas Redfordot „a mozi ikonjának minden értelemben” nevezte, kiemelve színészi, rendezői munkáját és a Sundance Fesztivál alapítását. Donald Trump szerint Redford „hét-nyolc nagyszerű filmet” adott a világnak, és egy korszak legnagyobb sztárja volt. „Robert Redfordnak volt néhány olyan éve, amikor senki sem volt jobb nála. Volt idő, amikor ő volt a legmenőbb. Szerintem nagyszerű volt” – mondta az amerikai elnök.

Az utolsó éveiben is szerette a kamera: az utolsó fotók Robert Redfordról

Robert Redford 2018-ban jelentette be, hogy visszavonul a színészettől, miután befejezte The Old Man & the Gun című filmjét. Akkor 82 éves volt, és úgy nyilatkozott, hogy már elég ideje dolgozott a vásznon, és szeretne méltó módon búcsúzni a pályától.

Robert Redford 2021-ben, az egyik utolsó nyilvános szereplésén

Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem is vállat utána filmszerepet, de 2025 márciusában egy rövid cameóban feltűnt az AMC Dark Winds című sorozatának harmadik évadának nyitó részében. 2019-ben vehette át a Honorary César díjat, a párizsi César-díjátadón. Ez a francia filmes szakma legrangosabb elismerése, a César-díj életműdíja. Olyan külföldi művészek kapják, akik kiemelkedő hatást gyakoroltak a filmművészetre.

Robert Redfordról ez a kép 2019-ben készült

Fotó: AFP

2021. október 29-én volt, amikor a Prince Albert II of Monaco Alapítvány díjátadó gáláján jelent meg feleségével, Sybille Szaggars-szal. Ezen az eseményen a pár közösen vette át a díjat, amelyet környezetvédelmi és művészeti munkásságuk elismeréseként kaptak. Ez volt Redford utolsó ismert nyilvános szereplése.