1 órája
Itt vannak az utolsó fotók Robert Redfordról: élete végéig szerette őt a kamera
Robert Redford halálával lezárult egy korszak. Egy legendás, nagy korszak Hollywoodból. Robert Redford, a színész, akitől most az egész világ hálásan búcsúzkodik 2018-ban jelentette be visszavonulását, azóta csak néhány alkalommal lehetett nyilvános rendezvényen látni őt. Utolsó éveiben is sármos és karizmatikus volt.
Robert Redford 17 évvel élet túl Paul Newmant
Fotó: Collection ChristopheL via AFP
Ahogy megírtuk, 89 éves korában meghalt Robert Redford. A halálhírét kedd reggel jelentette be a család. A legendás színész utolsó éveiben visszavonultan élt, hét év óta nem vállalt színészi munkát, de néhány nyilvános rendezvényen részt vett, ahol képek is készültek róla.
Robert Redfordtól búcsúzik a világ
Robert Redford halála pályatársait és a közönséget is megrázta. Meryl Streep, a Afrika álmai című film partnere így búcsúzott: „Egy oroszlán távozott közülünk. Nyugodj békében, kedves barátom.” Jane Fonda könnyeivel küzdve gyászol: „Ma reggel szinte letaglózott a hír. Nem tudom abbahagyni a sírást. Nagyon sokat jelentett nekem, minden tekintetben gyönyörű ember volt.”
Antonio Banderas Redfordot „a mozi ikonjának minden értelemben” nevezte, kiemelve színészi, rendezői munkáját és a Sundance Fesztivál alapítását. Donald Trump szerint Redford „hét-nyolc nagyszerű filmet” adott a világnak, és egy korszak legnagyobb sztárja volt. „Robert Redfordnak volt néhány olyan éve, amikor senki sem volt jobb nála. Volt idő, amikor ő volt a legmenőbb. Szerintem nagyszerű volt” – mondta az amerikai elnök.
Az utolsó éveiben is szerette a kamera: az utolsó fotók Robert Redfordról
Robert Redford 2018-ban jelentette be, hogy visszavonul a színészettől, miután befejezte The Old Man & the Gun című filmjét. Akkor 82 éves volt, és úgy nyilatkozott, hogy már elég ideje dolgozott a vásznon, és szeretne méltó módon búcsúzni a pályától.
Nem is vállat utána filmszerepet, de 2025 márciusában egy rövid cameóban feltűnt az AMC Dark Winds című sorozatának harmadik évadának nyitó részében. 2019-ben vehette át a Honorary César díjat, a párizsi César-díjátadón. Ez a francia filmes szakma legrangosabb elismerése, a César-díj életműdíja. Olyan külföldi művészek kapják, akik kiemelkedő hatást gyakoroltak a filmművészetre.
2021. október 29-én volt, amikor a Prince Albert II of Monaco Alapítvány díjátadó gáláján jelent meg feleségével, Sybille Szaggars-szal. Ezen az eseményen a pár közösen vette át a díjat, amelyet környezetvédelmi és művészeti munkásságuk elismeréseként kaptak. Ez volt Redford utolsó ismert nyilvános szereplése.
Redfordot nemcsak színészként, hanem rendezőként és a független filmek támogatójaként is méltatták. Idős korában, legutolsó éveiben is karizmatikus maradt.
Hiába a csillogás, nem volt könnyű élete Redfordnak, két gyermekét is túlélte
Robert Redford filmes sikereit több magánéleti tragédia árnyékolta be. Korán vesztette el édesanyját és több gyermekét is eltemette. Édesanyja 40 éves en hunyt el, halálát vérképzőszervi rendellenesség okozta. Robert Redford 18 éves alig volt, amikor édesanyja meghalt. Nem is érezte igazságosnak, hogy sikereit sem élhette meg az édesanyja. Aki sosem dolgozta fel, hogy Redford két ikerlány testvérét szülés közben elvesztette. A csecsemő halált Robert Redfordnak is át kellett élnie, első gyermekét így vesztette el, mindössze 10 hetes korában. Élete utolsó tragédiája akkor történt, mikor 2020-ban át kellett élnie második fia, James halálát, aki daganatos betegségben halt meg - írta a Bors.
Azonnal kivonták a forgalomból ezt a mogyorókrémet, meg ne edd!