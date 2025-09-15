szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hét hónap

37 perce

Riasztó számok: 202 gyermeket láttak el rolleres baleset miatt

Címkék#szombathely#rollerbaleset#rolleres baleset#rollerbalesetek#elektromos roller

A Bethesda Gyermekkórház friss adatai sokkoló képet festenek az elektromos rollerezés veszélyeiről. Az elmúlt hónapokban rengeteg gyermek került kórházba rollerbalesetek miatt.

Riasztó számok: 202 gyermeket láttak el rolleres baleset miatt

Rollerbalesetek: egyre több gyerek szenved sérülést

Forrás: Illusztráció/HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

A számok önmagukért beszélnek: a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller használata közben elszenvedett sérülések miatt. Egy-egy ügyelet alatt akár öt-hat fiatal is érkezett komoly sérülésekkel, amelyeket rollerbalesetben szerzett. Az esetek közel ötöde fejsérülés, 11 gyermek állapota pedig súlyos vagy életveszélyes volt. És ez csak egyetlen kórház statisztikája, amely kizárólag a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket tartalmazza.

Rollerbalesetek: egyre több gyerek szenved sérülést
Rollerbalesetek: egyre több gyerek szenved sérülést
Forrás: Illusztráció/HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

A gyermekkórház hangsúlyozza: a biztonság érdekében a bukósisak viselése nem lehet opcionális, hanem alapvető szabály kell legyen. A szakemberek arra kérik a fiatalokat, hogy ne hajtsanak nagy sebességgel, hiszen nap mint nap látják a következményeket. Ha pedig van rá lehetőség, inkább a kerékpár mellett döntsenek a szülők és a gyerekek.

A kórház korábban egy 17 éves lány történetét is megosztotta, aki saját példáján keresztül figyelmeztetett: 

Én azért estem el egy teljesen üres, sima, egyenes úton, mert magától kifordult a roller kereke, pedig frissen jött ki a szervizből. Az eséskor megsérült a vállam, a könyököm, a térdem, a hasamba pedig beleállt a kormány. Ettől zúzódott a vesém és szakadt a lépem. Egy szempillantás alatt kórházi ágyban találtam magam. És látom, hogy naponta átlag öt új rollerbalesetes érkezik. Ne te legyél a következő.

Rollerbalesetek: Vas megyében is megszaporodtak az esetek

A probléma nemcsak országos szinten, hanem Vas megyében is egyre inkább jelen van. Az elmúlt hónapokban több esetről is beszámoltunk:

  • Márciusban Szombathelyen személyautóval ütközött egy rolleres.
  • A rendőrök öt ittas sofőrt fogtak a hétvégén, egyikük e-rollerrel okozott balesetet.
  • Áprilisban egy fiatal szirénázó tűzoltóautó elé gurult ki a Kiskar utcai zebrán.
@kovacskriszszombathely #savaria #vasmegye #tűzoltóság #vasvármegye #szombathely ♬ original sound - Lexington Lab Band
  • Júliusban egy részeg férfi esett el és csapódott autóhoz, miután rosszul kanyarodott rollerrel.
  • Augusztusban Szombathelyen egy szabályosan közlekedő rolleres sérült meg, amikor felnyomódott térkő miatt elesett a bicikliúton.
  • Augusztusban akkora kátyúba hajtott egy rolleres, hogy kettétört a járműve.
  • Szeptemberben gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy rollerest Szombathelyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu