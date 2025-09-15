28 perce
Riasztó számok: 202 gyermeket láttak el rolleres baleset miatt
A Bethesda Gyermekkórház friss adatai sokkoló képet festenek az elektromos rollerezés veszélyeiről. Az elmúlt hónapokban rengeteg gyermek került kórházba rollerbalesetek miatt.
Rollerbalesetek: egyre több gyerek szenved sérülést
Forrás: Illusztráció/HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
A számok önmagukért beszélnek: a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos roller használata közben elszenvedett sérülések miatt. Egy-egy ügyelet alatt akár öt-hat fiatal is érkezett komoly sérülésekkel, amelyeket rollerbalesetben szerzett. Az esetek közel ötöde fejsérülés, 11 gyermek állapota pedig súlyos vagy életveszélyes volt. És ez csak egyetlen kórház statisztikája, amely kizárólag a kórházi ellátásra szoruló gyermekeket tartalmazza.
A gyermekkórház hangsúlyozza: a biztonság érdekében a bukósisak viselése nem lehet opcionális, hanem alapvető szabály kell legyen. A szakemberek arra kérik a fiatalokat, hogy ne hajtsanak nagy sebességgel, hiszen nap mint nap látják a következményeket. Ha pedig van rá lehetőség, inkább a kerékpár mellett döntsenek a szülők és a gyerekek.
A kórház korábban egy 17 éves lány történetét is megosztotta, aki saját példáján keresztül figyelmeztetett:
Én azért estem el egy teljesen üres, sima, egyenes úton, mert magától kifordult a roller kereke, pedig frissen jött ki a szervizből. Az eséskor megsérült a vállam, a könyököm, a térdem, a hasamba pedig beleállt a kormány. Ettől zúzódott a vesém és szakadt a lépem. Egy szempillantás alatt kórházi ágyban találtam magam. És látom, hogy naponta átlag öt új rollerbalesetes érkezik. Ne te legyél a következő.
Rollerbalesetek: Vas megyében is megszaporodtak az esetek
A probléma nemcsak országos szinten, hanem Vas megyében is egyre inkább jelen van. Az elmúlt hónapokban több esetről is beszámoltunk:
- Márciusban Szombathelyen személyautóval ütközött egy rolleres.
- A rendőrök öt ittas sofőrt fogtak a hétvégén, egyikük e-rollerrel okozott balesetet.
- Áprilisban egy fiatal szirénázó tűzoltóautó elé gurult ki a Kiskar utcai zebrán.
- Júliusban egy részeg férfi esett el és csapódott autóhoz, miután rosszul kanyarodott rollerrel.
- Augusztusban Szombathelyen egy szabályosan közlekedő rolleres sérült meg, amikor felnyomódott térkő miatt elesett a bicikliúton.
- Augusztusban akkora kátyúba hajtott egy rolleres, hogy kettétört a járműve.
- Szeptemberben gyalogátkelőhelyen ütöttek el egy rollerest Szombathelyen.
