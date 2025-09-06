Egy csapat rolleres száguldott át a szombathelyi Fő téren: hatalmas a felháborodás! (videó)

Két és fél hete tucatnyi rolleres száguldott végig Szombathely Fő terén. Az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak. A videó leírásában hangsúlyozzák: felesleges vitát nyitni, jelenlegi szabályozás szerint TILOS, amit itt látunk. Ennek kapcsán vitát nem is igen nyitottak a hozzászólók, leginkább a városvezetést és a rendőrséget tették felelőssé a látottakért, és persze a rollereseket sem kímélték.

A rolleresek valós veszélyt jelentenek a szombathelyi Fő téren közlekedőkre (is).

Rolleresek a szombathelyi Fő téren

A teljesség igénye nélkül, íme néhány dühös vélemény:

"Évek óta nem látni rendőrt a Fő téren".

"Naponta többször mennek oda-vissza és semmi nem történik".

"Nekik mindent szabad, csak a kerékpárosokat büntetik"

"Azt hiszik, nekik mindent szabad? Sehol egy rendőr, sem polgárőr, a városvezetés meg nem foglalkozik a Fő téren normálisan közlekedőkkel és védelmükkel. Ezért is hal ki a belváros lassan teljesen".

"Amúgy szerintem a legtöbb ilyen ember azért közlekedik a Fő téren, mert fél a forgalomban használni (teljesen szabályosan) kerékpárját, rollerét. Ott a Thököly utca, tessék használni, vagy a Nagyszálló felé kerülni, ha meg a Fő térre jön, akkor lehet tolni".

"Szégyen, ami itt zajlik. Élvezhetetlen lassan az egész város".

"Mindennapos jelenség, napjában többször több csapat. Hiába a veszély, hatósági fellépés nincs".

"Szomorú, hol vannak a rend őrei, miért nem bírságolnak?"

"Ezért nem megyünk a Fő térre a gyerekekkel! Imádtak a fiúk futkosni, galambokat kergetni a szökőkút körül, de mióta tele van rolleresekkel a Fő tér, azóta nem merek velük kimenni fagyizni sem.

Attól kell rettegni, mikor üti el őket egy rolleres, vagy egy biciklis"

Rendszeresek a rollerbalesetek

Az, hogy mennyire valós a veszély, azt jól mutatja, hogy kedden Pápán egy kétéves kisgyereket sodort el egy rolleres, aki meg is sérült a balesetben. A rollereseket ért és általuk okozott balesetekről portálunk is rendszeresen beszámol.

