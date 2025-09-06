2 órája
Egy csapat rolleres száguldott át a szombathelyi Fő téren: hatalmas a felháborodás! (videó)
Megosztottak egy videót arról, amint egy tucatnyi rolleres száguld végig Szombathely Fő terén. Nem kímélték a felvétel résztvevőit a dühös kommentelők, volt, aki azt írta, miattuk nem járnak már arra a gyerekekkel.
Két és fél hete tucatnyi rolleres száguldott végig Szombathely Fő terén. Az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak. A videó leírásában hangsúlyozzák: felesleges vitát nyitni, jelenlegi szabályozás szerint TILOS, amit itt látunk. Ennek kapcsán vitát nem is igen nyitottak a hozzászólók, leginkább a városvezetést és a rendőrséget tették felelőssé a látottakért, és persze a rollereseket sem kímélték.
Rolleresek a szombathelyi Fő téren
A teljesség igénye nélkül, íme néhány dühös vélemény:
"Évek óta nem látni rendőrt a Fő téren".
"Naponta többször mennek oda-vissza és semmi nem történik".
"Nekik mindent szabad, csak a kerékpárosokat büntetik"
"Azt hiszik, nekik mindent szabad? Sehol egy rendőr, sem polgárőr, a városvezetés meg nem foglalkozik a Fő téren normálisan közlekedőkkel és védelmükkel. Ezért is hal ki a belváros lassan teljesen".
"Amúgy szerintem a legtöbb ilyen ember azért közlekedik a Fő téren, mert fél a forgalomban használni (teljesen szabályosan) kerékpárját, rollerét. Ott a Thököly utca, tessék használni, vagy a Nagyszálló felé kerülni, ha meg a Fő térre jön, akkor lehet tolni".
"Szégyen, ami itt zajlik. Élvezhetetlen lassan az egész város".
"Mindennapos jelenség, napjában többször több csapat. Hiába a veszély, hatósági fellépés nincs".
"Szomorú, hol vannak a rend őrei, miért nem bírságolnak?"
"Ezért nem megyünk a Fő térre a gyerekekkel! Imádtak a fiúk futkosni, galambokat kergetni a szökőkút körül, de mióta tele van rolleresekkel a Fő tér, azóta nem merek velük kimenni fagyizni sem.
Attól kell rettegni, mikor üti el őket egy rolleres, vagy egy biciklis"
Rendszeresek a rollerbalesetek
Az, hogy mennyire valós a veszély, azt jól mutatja, hogy kedden Pápán egy kétéves kisgyereket sodort el egy rolleres, aki meg is sérült a balesetben. A rollereseket ért és általuk okozott balesetekről portálunk is rendszeresen beszámol.
A Fő téren száguldozó szombathelyi rolleresekről készült videót ide kattintva megnézheti.
