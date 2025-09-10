A kocsi után kötött Rozi esete sokkolta az országot, most videón jött fontos üzenet

Mintegy 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság arra a férfira, aki autója után kötötte kutyáját és kilométereken át csaknem 100-zal vonszolta a szerencsétlen állatot az aszfalton Tiszalpár és Kiskunfélegyháza között. Rozi kutya túlélte a brutális állatkínzást, de folyamatos orvosi ellátás és kezelés alatt áll.

Vámos Zoltán főispán is felszólalt Rozi kutya ügyében

Fotó: UT

Rozi kutya története után is menni kell tovább

Vámos Zoltán főispán az elmúlt időszakban több ízben bizonyította már, az állatvédelem mellett áll. Rozika ügyében is felszólalt. A közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, bízik benne, hogy a másodfok figyelembe fogja venni nemcsak az ügy konkrét körülményeit, hanem annak a társadalmi üzenetét is.

A főispán arról is beszélt videóüzenetében, hogy a bíróság döntése után sokan úgy érzik, nincs értelme az állatvédelemnek. - Ez nem igaz. És én azért szeretnék megszólalni, mert az elmúlt időszakban rengeteg időt és energiát fektettek ezek a szereplők, mint a civil szervezetek, az önkéntesek, mind a jogalkotók, Óvádi Petiék és csapata, és mi, hatósági jogalkalmazók is arra, hogy legyen köztünk valódi kommunikáció, hogy beszéljünk egymással, hogy értsük egymást, hogy tudjunk segíteni a másiknak, hogy tudjunk együttműködni. Hiszen mindannyiunknak ugyanaz a közös célja: lépésről lépésre előbbre jusson az állatvédelem - fogalmazott Vámos Zoltán. Majd így folytatta: - törjük le azokat a tabukat, amik eddig bekorlátozták a működésünket, és fogjuk fel, hogy együtt képesek vagyunk rendkívül hatékony együttműködésre.

Felidézte: a csöngei osztrák illegális szaporítónő ügyében hatóságként 28 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki, a bíróság pedig letöltendő szabadságvesztésre ítélte a hölgyet. Szerinte ennek köszönhetően sikerült kiépíteni olyan bizalmat az állatvédelem szereplői között, amely lehetőséget ad a jövőben a közös munkára. - Ezt a lehetőséget ne szalasszuk el azért, mert csalódottak vagyunk egy döntés miatt. Nagyon hiszek abban, hogy átléptünk egy határt, ledöntöttük a falakat, és mennünk kell tovább, mert az út, amire ráléptünk, az igenis helyes - húzta alá.