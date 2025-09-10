1 órája
A kocsi után kötött Rozi esete sokkolta az országot, most videón jött fontos üzenet
Az egész országot megrázta Rozi kutya története. Az egész ország egy emberként háborodott fel: a bíróság mindössze 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a gazdára. Vámos Zoltán főispán is megszólalt az ügyben: aki teheti, legyen ott a kiskunfélegyházi demonstráción – Rozi kutyáért és az állatvédelemért.
Mintegy 425 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság arra a férfira, aki autója után kötötte kutyáját és kilométereken át csaknem 100-zal vonszolta a szerencsétlen állatot az aszfalton Tiszalpár és Kiskunfélegyháza között. Rozi kutya túlélte a brutális állatkínzást, de folyamatos orvosi ellátás és kezelés alatt áll.
Rozi kutya története után is menni kell tovább
Vámos Zoltán főispán az elmúlt időszakban több ízben bizonyította már, az állatvédelem mellett áll. Rozika ügyében is felszólalt. A közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, bízik benne, hogy a másodfok figyelembe fogja venni nemcsak az ügy konkrét körülményeit, hanem annak a társadalmi üzenetét is.
A főispán arról is beszélt videóüzenetében, hogy a bíróság döntése után sokan úgy érzik, nincs értelme az állatvédelemnek. - Ez nem igaz. És én azért szeretnék megszólalni, mert az elmúlt időszakban rengeteg időt és energiát fektettek ezek a szereplők, mint a civil szervezetek, az önkéntesek, mind a jogalkotók, Óvádi Petiék és csapata, és mi, hatósági jogalkalmazók is arra, hogy legyen köztünk valódi kommunikáció, hogy beszéljünk egymással, hogy értsük egymást, hogy tudjunk segíteni a másiknak, hogy tudjunk együttműködni. Hiszen mindannyiunknak ugyanaz a közös célja: lépésről lépésre előbbre jusson az állatvédelem - fogalmazott Vámos Zoltán. Majd így folytatta: - törjük le azokat a tabukat, amik eddig bekorlátozták a működésünket, és fogjuk fel, hogy együtt képesek vagyunk rendkívül hatékony együttműködésre.
Felidézte: a csöngei osztrák illegális szaporítónő ügyében hatóságként 28 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki, a bíróság pedig letöltendő szabadságvesztésre ítélte a hölgyet. Szerinte ennek köszönhetően sikerült kiépíteni olyan bizalmat az állatvédelem szereplői között, amely lehetőséget ad a jövőben a közös munkára. - Ezt a lehetőséget ne szalasszuk el azért, mert csalódottak vagyunk egy döntés miatt. Nagyon hiszek abban, hogy átléptünk egy határt, ledöntöttük a falakat, és mennünk kell tovább, mert az út, amire ráléptünk, az igenis helyes - húzta alá.
Vámos Zoltán: az állatvédelemnek szüksége van a kiállásra
A kiskunfélegyházi demonstráción élekben ott leszek mellettetek, és mindenkit arra biztatok, aki teheti, az menjen el, mert az állatvédelemnek szüksége van a kiállásra, az állatvédelemben résztvevőknek szükségük van a kiállásra, hogy a legszigorúbb szabályozás mellett a legnagyobb jó szándék mellett is valódi előrelépést tudjunk elérni - zárta gondolatait Vámos Zoltán főispán.