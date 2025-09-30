Nem lehet könnyek nélkül végignézni: videón Rozi kutya gyógyulása, akit autó után kötve húzott gazdája

Országos felháborodást váltott ki a kutya esete, akit autója után kötött a gazdája s úgy húzta kilométereken keresztül az állatot. Rozi kutya komoly sérüléseket szenvedett, de az állatorvosok és önkéntesek segítségével lassan gyógyul. Ovádi Péter országgyűlési képviselő osztott meg róla egy friss videót. Ilyen állapotban van most az állat, akinek testének harmadán égési sérüléseket okozott, hogy közel 100 kilométeres sebességgel húzta az autója után egy férfi az aszfalton.

Rozi kutya lassan gyógyul

Forrás: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület/Facebook

Rozi kutya teste lassan gyógyul, a lelke ki tudja, mikor...

Rozi szeptember 2-án került a lakiteleki menhely gondozásába. Napról napra egyre erősödik, de még mindig bizalmatlan az emberekkel. Az eset hatalmas társadalmi felháborodást váltott ki, rengeteg támogatást kapott az állatvédőktől.

Rozi kutya esete után petíciót indítottak

A bíróság döntése – amely enyhébb büntetést szabott ki az elkövetőre, mint amire a közvélemény számított – nagy felháborodást váltott ki. Az elsőfokú bíróság 425 000 Ft pénzbírságot szabott ki. A petíció támogatói azt szeretnék, hogy az ügyészség súlyosításért fellebbezzen, és a másodfokú ítélet szigorúbb legyen. Emellett a petíció szimbolikus jelentőségűként is szerepel: arra is próbálja felhívni a figyelmet, hogy az állatkínzások ne maradjanak következmények nélkül. Az állatkínzás elleni törvények szükségességére és arra is rámutat, hogy az ítélkezési gyakorlatnak változnia kell. Eddig 36 ezer ember írta alá ezt a beadványt.