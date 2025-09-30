4 órája
Nem lehet könnyek nélkül végignézni: videón Rozi kutya gyógyulása, akit autó után kötve húzott gazdája
Rozi kutya egy hős. Egyre jobban van az a kutyus, akit az autója után kötve húzott gazdája. Figyelem, megrázó képek!
Országos felháborodást váltott ki a kutya esete, akit autója után kötött a gazdája s úgy húzta kilométereken keresztül az állatot. Rozi kutya komoly sérüléseket szenvedett, de az állatorvosok és önkéntesek segítségével lassan gyógyul. Ovádi Péter országgyűlési képviselő osztott meg róla egy friss videót. Ilyen állapotban van most az állat, akinek testének harmadán égési sérüléseket okozott, hogy közel 100 kilométeres sebességgel húzta az autója után egy férfi az aszfalton.
Rozi kutya teste lassan gyógyul, a lelke ki tudja, mikor...
Rozi szeptember 2-án került a lakiteleki menhely gondozásába. Napról napra egyre erősödik, de még mindig bizalmatlan az emberekkel. Az eset hatalmas társadalmi felháborodást váltott ki, rengeteg támogatást kapott az állatvédőktől.
Rozi kutya esete után petíciót indítottak
A bíróság döntése – amely enyhébb büntetést szabott ki az elkövetőre, mint amire a közvélemény számított – nagy felháborodást váltott ki. Az elsőfokú bíróság 425 000 Ft pénzbírságot szabott ki. A petíció támogatói azt szeretnék, hogy az ügyészség súlyosításért fellebbezzen, és a másodfokú ítélet szigorúbb legyen. Emellett a petíció szimbolikus jelentőségűként is szerepel: arra is próbálja felhívni a figyelmet, hogy az állatkínzások ne maradjanak következmények nélkül. Az állatkínzás elleni törvények szükségességére és arra is rámutat, hogy az ítélkezési gyakorlatnak változnia kell. Eddig 36 ezer ember írta alá ezt a beadványt.
Brutális állatkínzás: autója után kötötte és úgy húzta nagy sebességgel kutyáját egy férfi - videó
Ki számít állatkínzónak hazánkban?
Az állatkínzásról a Btk. 244. paragrafusa rendelkezik. Ez alapján nemcsak az számít állatkínzásnak, ha valaki „aktívan bántalmazza” az állatot, hanem az is,
- aki elmulasztja a gondoskodást, és ezzel szenvedést vagy pusztulást idéz elő,
- vagyis aki gerinces állatot indokolatlanul bántalmaz, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását, pusztulását vagy állandó félelmét okozza,
- vagy gerinces állatát elhagyja, elűzi, ezáltal az állat saját ellátásáról nem képes gondoskodni,
- vagy engedély nélküli beavatkozást hajt végre állaton,
- vagy öröklődő betegségben szenvedő állategyedet tenyészt, szaporít.
Büntetési tételek:
Alapesetben: 2 évig terjedő szabadságvesztés.
Minősített esetben (pl. különös szenvedést okoz, vagy több állat pusztulását idézi elő): 3 évig terjedő szabadságvesztés.
Ezt fontos tudni!
Ha valaki állatkínzás szemtanúja a kerületi jegyzőt, az illetékes állat-egészségügyi állomást vagy a rendőrséget is értesítheti.
Aki ilyen bejelentést tesz, kérheti adatainak bizalmas kezelését.Érdemes a bejelentést írásban is megtenni és visszajelzést kérni arról, hogy milyen intézkedés történt az ügyben.
425 ezer forinttal megúszta a kegyetlen állatkínzó, aki autója után kötötte kutyáját
Bizalmatlanok, rettegnek a csöngei szaporítótelepről mentett kutyák
Állatvédők: 29 milliós bírságot kapott és eljárás alatt áll a csöngei, kőszegpatyi szaporítótelepek tulajdonosa