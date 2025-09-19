szeptember 19., péntek

Új összeköttetés: átadták az S7-es gyorsforgalmi utat, szombattól használhatjuk

Címkék#Körmend#Szentgotthárd#Burgenland#m80#s7#gyorsforgalmú út

Igen nagy létszámú ünnepség keretében tartották az osztrák út átadását pénteken, Heiligenkreuz mellett. Az új S7 szakasz összeköttetést teremt az M80-assal is.

Gombos Kálmán

Hatalmas parkolóban szállunk ki az autóból, ahonnan kisbuszokkal szállították át a nagyérdemű érdeklődő közönséget az S7-es gyorsforgalmú út heiligenkreuzi leágazóhoz. Aztán odaérkezve értettük meg, miért is láttunk ennyire sok járművet az imént. Sok száz ember; pecsenyés és sörös bódék, valamint egy óriási rendezvénysátor várta, fogadta az érkezőket.

S7-es gyorsforgalmi út: megtörtént az új szakasz átadása, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is résztvett az ünnepi eseményen 
Fotó: VN

Büszkék az S7-esre

Az osztrák rendezők kitettek magukért, bár – sajnálatunkra – a magyar „szál” nem kapott túlságosan nagy említést. Igaz, meghívták Rábafüzes lakosságát is (mint ahogy a tíz osztrák, érintett település polgárait is). Találkozhattunk Huszár Gáborral is, Szentgotthárd polgármesterével – de a köszöntőket és a beszédeket rendre és kizárólag az osztrákok mondták. Amikben kiderült, hogy az utat már tíz éve szerették volna létrehozni, de különféle akadályok miatt csúszott a megvalósítás. Kiemelték, hogy a kivitelezés során nagy figyelmet fordítottak a környezet védelmére és óvására is.

S7-es gyorsforgalmi út: megtörtént az új szakasz átadása
S7-es gyorsforgalmi út: megtörtént az új szakasz átadása
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Alagutat is építettek

Ez az első alkalom, hogy Burgenland tartományban alagutat kellett építeni, amiből egyébként van még egy is, de az már Steiermark tartományban (ahol ez egyáltalán nem ritka). Hangsúlyozták ezt is, hogy

 az új, 28 kilométeres út két osztrák tartományt köt össze, míg elérkezik az A2-es csomóponthoz, Rudersdorf-nál.

Bennünk, magyarokat leginkább érintő jó hír, hogy az osztrák A2-es sztrádáig így most már (szombattól) Körmendtől vagy Szentgotthárdtól gyorsforgalmi úton juthatunk el. Egyébként az S7-es is csak kétszer egy sávos, mint a mi M80-asunk, természetesen itt sincsenek szintbeli kereszteződések.

S7-es gyorsforgalmi út: megtörtént az új szakasz átadása
Fotó: VN/Gombos Kálmán

M80-S7 átadó

Fotók: VN

Átadták az S7-es gyorsforgalmi utat

Fotók: Gombos Kálmán

 

