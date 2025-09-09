Egy évvel kisfia halála után, megtörte a csendet Sallai Nóra

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a 44 éves színésznő és ötéves gyermeke hazafelé tartott, amikor egy hatalmas sebességgel száguldó BMW az autójukba csapódott. Az ütközés erejétől felboruló Opel roncsaiba a színésznő és kisfia beszorult. A mentők kórházba vitték őket és a gyermeket újra kellett éleszteni. Az ütközést a színésznő ötéves kisfia, Bende nem élt túl, a gyermek a kórházban hunyt el.

Sallai Nóra megszólalt.

Forrás: TV2

Sallai Nóra nyilatkozik

Ezt követően műtétek, kezelések sora várt a színésznőre. Állapota sokáig kritikus volt, ám hetekkel később lekerült a lélegeztetőgépről, ami hatalmas lépés volt a felépülésében. Ezután az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe szállították, ahol felépüléséért egy komplett orvosi csapat felelt a felépüléséért. Eközben családja, szerettei, barátai, pályatársai és az egész ország egy emberként állt mellette - számolt be róla a story.hu.

Több hónapnyi kezelés után nagyon lassan javult az állapota és a kitartásának köszönhetően egye jobban lett. Sokáig nem nyilatkozott a tragédiáról semelyik portálnak, azonban most megtörte a csendet. Mint mondta a Story-nak,