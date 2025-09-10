Szeretettel várnak mindenkit Saly Noémi Szerzetesek főztje című előadására szeptember 11-én, csütörtökön 17 órától a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár rendezvénytermébe.

Őszi Szabadegyetem Kőszegen: csütörtökön Saly Noémi érkezik. Forrás: azeletmegminden.hu Fotó: Bulla Bea

Saly Noémi: Szerzetesek főztje

A szerzetesek étrendje régen és ma is kifejezetten szerénynek mondható; főként növényt, halat és csak nagyon kevés húst fogyasztanak. Jól példázza ezt a visszafogottságot, hogy bár az egyik legexkluzívabb italt, a pezsgőt egy francia bencés szerzetes, Dom Pérignon találta fel egy őt is meghökkentő véletlennek köszönhetően (és az egyik kiemelkedő márka ma is az ő nevét viseli); a szerzetesek ma is csak igen különleges alkalmakkor fogyasztják. Talán magasnak tűnik az alkoholos italok száma a visszafogott életre törekvő szerzetesek asztalán, ám a régebbi korokban nagyon nem lehetett megbízni a víz minőségében. Saly Noémi arra is rámutat, hogy a gyógynövénylikőröket sem élvezeti cikknek készítették a szerzetesek, egyszerűen az alkoholban való eltevés bizonyult a legjobb tartósítási eljárásnak, hiszen sokkal inkább megmaradt a gyógynövények hatása így, mintha csak kiszárították volna őket. Az előadás helyszíne és időpontja tehát: Kőszeg, Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Várkör 35. szeptember 11., csütörtök 17 óra.



