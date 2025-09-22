Versenyképes járások: új kerékpárút épülhet Sárváron - Mutatjuk, hol létesül

- Jó hírekről tudunk beszámolni a Versenyképes Járások Program vonatkozásában, három nyertes pályázata is van Sárvárnak. Korábban már hírt adtunk arról, hogy a sárvári kórházban egy új röntgengép beszerzése történhet meg, ezentúl térfigyelő kamerák telepítésére kap támogatást Sárvár, Szeleste, Jákfa valamint Uraiújfalu, és az újabb elem pedig egy kerékpáros fejlesztés. A Sárvár és Csénye közötti kerékpárút 200 méteres szakasza épülhet meg pályázati forrásból, amely jól kiegészíti azt a beruházássorozatot, amely az elmúlt években elindult, hiszen a város számos pontján készült már kerékpárút – húzta alá Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Versenyképes Járások Program: új kerékpárút létesülhet Sárvár és Csénye között - jelentette be dr. Máhr Tivadar, Kondora István és Ágh Péter

