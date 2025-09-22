szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Versenyképes járások: új kerékpárút épülhet Sárváron - Mutatjuk, hol létesül

Címkék#Dr Máhr Tivadar#Versenyképes Járások Program#sárvári#Kondora István#kerékpárút#Ágh Péter

Elkészülhet a Sárvár és Csénye közé tervezett kerékpárút mintegy 200 méteres szakasza az egykori HUKE - teleptől a Flex parkoló végéig. A Versenyképes Járások Program keretében jelentette be az újabb fejlesztést Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester társaságában Sárváron. Fonyó Roberta tudósítása.

Vaol.hu
Versenyképes járások: új kerékpárút épülhet Sárváron - Mutatjuk, hol létesül

Versenyképes Járások Program: új kerékpárút létesülhet - jelentette be dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter és Kondora István

- Jó hírekről tudunk beszámolni a Versenyképes Járások Program vonatkozásában, három nyertes pályázata is van Sárvárnak. Korábban már hírt adtunk arról, hogy a sárvári kórházban egy új röntgengép beszerzése történhet meg, ezentúl térfigyelő kamerák telepítésére kap támogatást Sárvár, Szeleste, Jákfa valamint Uraiújfalu, és az újabb elem pedig egy kerékpáros fejlesztés. A Sárvár és Csénye közötti kerékpárút 200 méteres szakasza épülhet meg pályázati forrásból, amely jól kiegészíti azt a beruházássorozatot, amely az elmúlt években elindult, hiszen a város számos pontján készült már kerékpárút – húzta alá Ágh Péter országgyűlési képviselő.

sárvár
Versenyképes Járások Program: új kerékpárút létesülhet Sárvár és Csénye között - jelentette be dr. Máhr Tivadar, Kondora István és Ágh Péter

Új kerékpárút Sárvár és Csénye között

Versenyképes Járások Program keretében Sárvár Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg az új kerékpárutat Csénye és Bögöt településekkel.

A sárvári önkormányzat képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester adott tájékoztatást a beruházásról. 

– A Sárvár és Csénye közötti kerékpárút első szakasza már elkészült az Ikervári úton, most a közel 41 millió forintos támogatással egy újabb lépést tehetünk a biztonságosabb közlekedés irányába! – mondta Sárvár alpolgármestere, aki hozzátette: a kerékpárút kivitelezésének előkészítő munkálatai zajlanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu