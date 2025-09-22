1 órája
Versenyképes járások: új kerékpárút épülhet Sárváron - Mutatjuk, hol létesül
Elkészülhet a Sárvár és Csénye közé tervezett kerékpárút mintegy 200 méteres szakasza az egykori HUKE - teleptől a Flex parkoló végéig. A Versenyképes Járások Program keretében jelentette be az újabb fejlesztést Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester társaságában Sárváron. Fonyó Roberta tudósítása.
Versenyképes Járások Program: új kerékpárút létesülhet - jelentette be dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter és Kondora István
- Jó hírekről tudunk beszámolni a Versenyképes Járások Program vonatkozásában, három nyertes pályázata is van Sárvárnak. Korábban már hírt adtunk arról, hogy a sárvári kórházban egy új röntgengép beszerzése történhet meg, ezentúl térfigyelő kamerák telepítésére kap támogatást Sárvár, Szeleste, Jákfa valamint Uraiújfalu, és az újabb elem pedig egy kerékpáros fejlesztés. A Sárvár és Csénye közötti kerékpárút 200 méteres szakasza épülhet meg pályázati forrásból, amely jól kiegészíti azt a beruházássorozatot, amely az elmúlt években elindult, hiszen a város számos pontján készült már kerékpárút – húzta alá Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Új kerékpárút Sárvár és Csénye között
Versenyképes Járások Program keretében Sárvár Város Önkormányzata konzorciumi formában valósítja meg az új kerékpárutat Csénye és Bögöt településekkel.
A sárvári önkormányzat képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester adott tájékoztatást a beruházásról.
– A Sárvár és Csénye közötti kerékpárút első szakasza már elkészült az Ikervári úton, most a közel 41 millió forintos támogatással egy újabb lépést tehetünk a biztonságosabb közlekedés irányába! – mondta Sárvár alpolgármestere, aki hozzátette: a kerékpárút kivitelezésének előkészítő munkálatai zajlanak.
