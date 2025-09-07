A Sárvárra internált szerbek és szlovének emlékezete

Šobat Sofia Marinković síremlékének felirata nehezen olvasható. Mintha a kőfaragó is bizonytalan lett volna abban, hogy milyen betűket kell vésnie. Ha valaki elkezdi kisilabizálni a szöveget, előbb - utóbb rájön, hogy azt valamilyen szláv nyelven írták. A sírt soha nem látogatják. A hozzátartozók - ha még vannak - aligha tudják, hogy egy rokonuk Szombathelyen, a Szent Márton utcai temetőben nyugszik. Sárvár internálótáborából került ide.

Šobat Sofia Marinković síremléke a szombathelyi Szent Márton temetőben. Sárvár internálótáborából hozták be őt a megyeszékhelyre 1941 őszén. Fotó: Orbán Róbert

Sofiát, Šobat Jovan feleségét 1941 őszén Sárvárról az internálótáborból hozták be a szombathelyi kórházba, s 20 évesen ott halt meg. Ki volt ő? Egyike azoknak a szerb kolonistáknak, akiket 1941 júniusában Dél-Bácskából deportáltak. Arra vonatkozóan, hogy hányan kerültek közülük a Sárváron felállított Magyar Királyi Internálótáborba (ez volt a hivatalos neve), nincs pontos adat. Általában tízezer körülire teszik a számukat. Annyi biztos, hogy a sárvári temetőben 752 internáltat temettek el, kétharmad részük 15 év alatti gyerek, s közéjük tartozik Sofia 13 hónapos korában meghalt kislánya, Vera is.

Kolonistának ebben az esetben azokat szerbeket és szlovéneket nevezték, akiket az első világháború után létrejött új jugoszláv állam Észak-Bácskába és a Muravidékre telepített. E telepítéseknek az egyik célja a korábbi etnikai viszonyok megváltoztatása volt, de a földhöz juttatással a szociális gondokon is enyhíteni akarták. Amikor ezek a területek 1941 tavaszán visszakerültek Magyarországhoz, a telepeseket internálták. A Sárvárra szállítottak nagy többsége szerb volt és ortodox, de a tábor lakója / foglya lett a Lendva környéki falvakból -

Benica,

Pincemajor,

Petesháza

- kitelepített közel 600 szlovén katolikus kolonista is. (Közöttük akadt néhány evangélikus vallású is, feltehetően a telepescsaládokba beházasodtakról van szó.)

Gyermek és felnőtt internáltak keresztjei Sárvár temetőjében. Fotó: Orbán Róbert

Az internálótábor történetének fontos dokumentuma a halotti anyakönyv, amibe bejegyezték az elhunyt életkorát, vallását és születési helyét is. A fiatalabbak már mind Bácskában vagy a Muravidéken születtek, az idősebbek pedig valahol a későbbi Jugoszlávia szerényebb megélhetést nyújtó vidékén. A szlovén internáltak esetében például több embernél születési helyként az olasz határon fekvő Opatje Selo település neve szerepel. Az áttelepítésről talán a nagypolitika döntött, de azok a családok, akik az 1920-as évek szülőföljükről más vidékre költöztek át, a boldogulásban és a jobb életben reménykedtek.