A Sárvárra internált szerbek és szlovének emlékezete
Nehéz sors várt a Sárvárra internált szerbekre és szlovénekre. A Magyar Királyi Internálótáborba kerültek, nincs pontos adat arról, hogy összesen hányan. Annyi biztos, hogy a sárvári temetőben 752 internáltat temettek el, kétharmad részük 15 év alatti gyerek, s közéjük tartozik Sofia 13 hónapos korában meghalt kislánya, Vera is.
Fotó: Orbán Róbert
Šobat Sofia Marinković síremlékének felirata nehezen olvasható. Mintha a kőfaragó is bizonytalan lett volna abban, hogy milyen betűket kell vésnie. Ha valaki elkezdi kisilabizálni a szöveget, előbb - utóbb rájön, hogy azt valamilyen szláv nyelven írták. A sírt soha nem látogatják. A hozzátartozók - ha még vannak - aligha tudják, hogy egy rokonuk Szombathelyen, a Szent Márton utcai temetőben nyugszik. Sárvár internálótáborából került ide.
Sofiát, Šobat Jovan feleségét 1941 őszén Sárvárról az internálótáborból hozták be a szombathelyi kórházba, s 20 évesen ott halt meg. Ki volt ő? Egyike azoknak a szerb kolonistáknak, akiket 1941 júniusában Dél-Bácskából deportáltak. Arra vonatkozóan, hogy hányan kerültek közülük a Sárváron felállított Magyar Királyi Internálótáborba (ez volt a hivatalos neve), nincs pontos adat. Általában tízezer körülire teszik a számukat. Annyi biztos, hogy a sárvári temetőben 752 internáltat temettek el, kétharmad részük 15 év alatti gyerek, s közéjük tartozik Sofia 13 hónapos korában meghalt kislánya, Vera is.
Kolonistának ebben az esetben azokat szerbeket és szlovéneket nevezték, akiket az első világháború után létrejött új jugoszláv állam Észak-Bácskába és a Muravidékre telepített. E telepítéseknek az egyik célja a korábbi etnikai viszonyok megváltoztatása volt, de a földhöz juttatással a szociális gondokon is enyhíteni akarták. Amikor ezek a területek 1941 tavaszán visszakerültek Magyarországhoz, a telepeseket internálták. A Sárvárra szállítottak nagy többsége szerb volt és ortodox, de a tábor lakója / foglya lett a Lendva környéki falvakból -
- Benica,
- Pincemajor,
- Petesháza
- kitelepített közel 600 szlovén katolikus kolonista is. (Közöttük akadt néhány evangélikus vallású is, feltehetően a telepescsaládokba beházasodtakról van szó.)
Az internálótábor történetének fontos dokumentuma a halotti anyakönyv, amibe bejegyezték az elhunyt életkorát, vallását és születési helyét is. A fiatalabbak már mind Bácskában vagy a Muravidéken születtek, az idősebbek pedig valahol a későbbi Jugoszlávia szerényebb megélhetést nyújtó vidékén. A szlovén internáltak esetében például több embernél születési helyként az olasz határon fekvő Opatje Selo település neve szerepel. Az áttelepítésről talán a nagypolitika döntött, de azok a családok, akik az 1920-as évek szülőföljükről más vidékre költöztek át, a boldogulásban és a jobb életben reménykedtek.
A Sárvárra érkezett internáltakra nehéz sors várt. Az embertelen körülmények, az elégtelen táplálkozás miatt először a gyerekek betegedtek meg és váltak áldozatokká. 1942 februárjában a tábornak 57 halottja volt, közülük 44 gyerek. A következő hónapban ez a szám 75-re, illetve 54-re emelkedett. A szörnyű hírek a bácskai szerbekhez is eljutottak. Kosta Hadži újvidéki ügyvédnek sikerült kieszközölni, hogy a táborból mintegy 2800 15 év alatti gyereket és 180 szoptatós anyát visszaszállítsának a Bácskába, ahol a szerb ortodox egyház közreműködésével családoknál helyezték el őket. 1942 nyarától az internálótábor gyermek-halottainak száma a korábbi töredékére csökkent.
Mellékszál: A gyerekek mentését segítő Irinej Ćirić püspököt 2022-ben a szerb ortodox egyház szentté avatta, az egyházi neve most már Bácskai Szent Irinej. Hozzá kell tenni, hogy az ortodox egyházak szentté avatási gyakorlata jelentősen különbözik a katolikusokétól.
1943-tól az internáltak körülményei kicsit javultak. Kijárhattak a környező gazdaságokba dolgozni, ahol a munkájukért cserébe élelmet kaptak. A tábor 1945 március végéig állt fenn, az utolsó halott, a 80 éves Raseta Iliját március 24-én jegyezték be az anyakönyvbe. A sárvári temetőben nyugvó 752 áldozathoz még hozzá kell adni néhányat, hiszen voltak olyanok, akiket nem ott, hanem máshol temettek el, ilyen például a bevezetőben említett, Szombathelyen elhunyt Sofia.
Sárvár megtiszteli az internáltak nyughelyeit: e temetőparcellát emlékhellyé alakították
Az internáltak temetőparcelláját 1972-ben alakították át emlékhellyé, s akkor helyezték el ott a Németh Mihály által készített szobrot. Ez a sírkert ma is példáson gondozott. Az egykori internáltak közül valószínűleg ma már senki sem él, de akad egy - két gyereksír, amelyet a hozzátartozók még mindig felkeresnek.