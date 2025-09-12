szeptember 12., péntek

Sárvár Kertvárosának közlekedését most a lakók véleménye is formálhatja

Forgalomszámlálás és sebességmérés zajlik a Kertvárosban, a következő hetekben pedig minden háztartás kérdőívet kap. A kutatás eredményei nyomán Sárvár kertvárosának közlekedési rendjének jövője is formálódhat.

Sárvár Kertvárosában a napokban forgalomszámlálást és sebességmérést végeznek – erről számolt be dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Mint mondta, a vizsgálat nem rendőrségi akció, hanem egy átfogó kutatás része, amelynek célja a közlekedési rend felmérése és jövőbeni alakítása.

Sárvár kertvárosában forgalomszámlálást is végeznek a Kertváros közlekedési rendjének felülvizsgálatára
Forrás: Illusztráció/Sárvár Lendületben

Sárvár Kertvárosában mérik a forgalmat és kérdőívet is kiküldenek

Hamarosan minden kertvárosi háztartás kézhez kapja azt a kérdőívet is, amelyet az önkormányzat a Közlekedéstudományi Kutatóintézettel közösen állított össze. A kérdőívben a lakók véleményét kérik arról, mennyire elégedettek a jelenlegi közlekedési helyzettel, és milyen változtatásokat tartanának indokoltnak.

Dr. Máhr Tivadar hangsúlyozta: a közös gondolkodás és a helyiek visszajelzései segítenek abban, hogy néhány héten, hónapon belül konkrét javaslatok születhessenek a kertvárosi közlekedési rend átalakítására.

 

