1 órája
Szent Mihály Napi Civil Fesztivál: több volt, mint a sárvári civil kurázsi ünnepe
A „Sárvár 2025 – A jelenné vált jövő” elnevezésű jubileumi programsorozat kiemelkedő állomása volt a Szent Mihály Napi Civil Fesztivál. Egy valódi közösségi ünnep lett a programból, a sárvári civil szervezetek, iskolák, óvodák, kulturális csoportok, valamint helyi termelők, kézművesek és vendéglátók lelkesen készültek az eseményre és az esős időjárás ellenére is kitartottak. Czupor Szilvia tudósítása.
Az esős időjárás sem ijesztette el a Szent Mihály Napi Civil Fesztivál főzőversenyének csapatait a Hild parkban. Szeptember 26-án már kora délután rotyogott az étel a kondérokban, a résztvevőknek Várudvari tokányt kellett készíteni egy kis csavarral. A nyolc csapat közül a Sárvári Oratórikus Kórus Lakomás főzőcsapata lett az első helyezett, a Sárvár Városi Mazsorett Együttes a második, Sárvár Város Önkormányzata pedig a harmadik helyezett.
Sárvári Szent Mihály Napi Civil Fesztivál: középpontban az ember
A fesztivál ünnepélyes megnyitójára szeptember 26-án, pénteken délután került sor a Posta téren. A színpadon Imre Ramóna, a rendezvény háziasszonya, dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Joós-Csabai Renáta, a Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület kommunikációs referense és Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ programigazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Szent Mihály Napi Civil Fesztivál SárváronFotók: Benkő Sándor
- Sokszor elmondtam a különböző alkalmakkor, amikor valamit avattunk, amikor felépült vagy megújult egy épület, hogy ez nagyon jó, de valójában semmi értelme nincs, hogyha az emberi tényezőt kivesszük belőle.
És ez a fesztivál most pont arról szól, hogy beletesszük, sőt a közepére helyezzük az embert, hogy itt vannak azok a közösségek, akiknek fontos Sárvár, akik megjelennek, mint civil közösség a városban különböző alkalmakkor, és most egybegyűltek. Így töltődik meg tartalommal a város
– emelte ki dr. Máhr Tivadar.
Sárvár Város Önkormányzata és a Nádasdy Kulturális Központ mellett a Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület is részt vett a program szervezésében, az ötleteléstől a megvalósításig.
- Az egyesületünkkel most már évek óta próbálunk olyan programokat szervezni, amivel egy kicsit a civil közösség életét is színesebbé tehetjük, igyekszünk a város lakóinak olyan programokat nyújtani, amikkel akár egy unalmas estén vagy egy szürke hétvégén is fel tudjuk dobni a hangulatukat. Amikor elkezdődött a Szent Mihály Napi Civil Fesztiválnak a szervezése, akkor felmerült, hogy az egyesületnek is van olyan pályázati forrása, amivel be tudna csatlakozni a rendezvénybe. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hogy mi is segíthettünk abban, hogy egy ilyen komplex szuper programot tudtunk összerakni az elmúlt hetekben – fogalmazott Joós-Csabai Renáta.
Molnár Andrea, a program fő szervezője a Szent Mihály-napi program eredetéről szólt. Elmondta, hogy Szent Mihály napja a paraszti világban az ősz kezdetének, a gazdasági év fordulójának számított.
- Egy rendkívül hangulatos, kedves, sokszínű rendezvényterületté változott a Posta tér és a Hild park. Szent Mihály napra koncentráltunk, ami egy népszokásokkal, hagyományokkal teli, a vallási és a paraszti életből vett szokáshoz kötődik. Elsősorban arról szól, hogy ilyenkor terelik haza a nyájat a gazdák. Ilyenkor őrtüzeket gyújtanak szerte az út mentén, hogy mindenki megtalálja a saját otthonát, és ez a terelés, hogy legyünk együtt, csináljunk fényt, kóstoljunk, koccintsuk az első bort, ez mind egy picit hatással van az ember lelkére is – ismertette Molnár Andrea.
25 év - 25 érték pályázat eredeményhirdetése
A fesztiválmegnyitón kihirdették a 25 év – 25 érték pályázat és a Fotószafari játék eredményét, amelyek a Sárvár 2025 jubileumi programsorozat keretében lettek meghirdetve.
A 25 év – 25 érték szavazáson több százan vettek részt, a szavazólap kitöltői közül öt főt sorsoltak ki. Ajándékcsomagot vehetett át: Tóth Lajosné, Márkus Sándorné, Hédi Eszter, Dávid Lászlóné és Horváthné Tepszics Magdolna.
A 11 állomásból álló Fotószafari játékot 5 nevező teljesítette hibátlanul. Ajándékcsomagban részesült a Kaméleonok csapata vagyis az Erős család, a Novák család, Kupi Eszter, Pócza Imréné és Madarász Csaba.
A díjátadó után hagyományos Mihály-napi koccintásra invitálták téren megjelenteket. Az egybegyűltek a sárvári közösség tiszteletére emelték a poharukat.
Átadták a sárvári fotómontázst
A megnyitó utolsó mozzanataként felavatták a Hild parkban kiállított sárvári fotómontázst. A város tablóján ezer arc jelenik meg, az egyedi portrék mellett a civil közösségek csoportképei is helyet kaptak.
Ágh Péter és családja képe is felkerült a sárvári fotómontázsra. Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta: "Mindannyian mások vagyunk, bár egyben-másban hasonlítunk' - például abban, hogy közös pontot jelent számunkra Sárvár. Ezt is üzeni számunkra a város új fotómontázsa, amin sokakkal együtt mi is rajta vagyunk a családdal. A Sárvár iránti szeretet összeköt bennünket!"
Este fél 9-kor lángra lobbantak a fáklyák, a fellépők és a látogatók közösen megalkották a Szent Mihály-napi fénykört. A Sárvári Néptánckör Kulturális Egyesület táncba hívta a résztvevőket, a talpalávalót a Herpenyő Kulturális Egyesület húzta. A pénteki program retro bulival zárult.
- A Posta téren felállított színpadot pénteken este és szombaton napközben is a helyi civil közösségek vették birtokukba, felléptek a sárvári művészeti csoportok és iskolák is. A fesztiválra kilátogatókat kézműves vásár, játszóház és a sárvári iskolák terménybemutatója várta. Szombaton este Josh és Betti valamint az Ocho Macho koncertje töltötte meg a Posta teret.