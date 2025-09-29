Szent Mihály Napi Civil Fesztivál: több volt, mint a sárvári civil kurázsi ünnepe

Molnár Andrea, a program fő szervezője a Szent Mihály-napi program eredetéről szólt. Elmondta, hogy Szent Mihály napja a paraszti világban az ősz kezdetének, a gazdasági év fordulójának számított.

- Egy rendkívül hangulatos, kedves, sokszínű rendezvényterületté változott a Posta tér és a Hild park. Szent Mihály napra koncentráltunk, ami egy népszokásokkal, hagyományokkal teli, a vallási és a paraszti életből vett szokáshoz kötődik. Elsősorban arról szól, hogy ilyenkor terelik haza a nyájat a gazdák. Ilyenkor őrtüzeket gyújtanak szerte az út mentén, hogy mindenki megtalálja a saját otthonát, és ez a terelés, hogy legyünk együtt, csináljunk fényt, kóstoljunk, koccintsuk az első bort, ez mind egy picit hatással van az ember lelkére is – ismertette Molnár Andrea.

25 év - 25 érték pályázat eredeményhirdetése

A fesztiválmegnyitón kihirdették a 25 év – 25 érték pályázat és a Fotószafari játék eredményét, amelyek a Sárvár 2025 jubileumi programsorozat keretében lettek meghirdetve.

A 25 év – 25 érték szavazáson több százan vettek részt, a szavazólap kitöltői közül öt főt sorsoltak ki. Ajándékcsomagot vehetett át: Tóth Lajosné, Márkus Sándorné, Hédi Eszter, Dávid Lászlóné és Horváthné Tepszics Magdolna.

A 11 állomásból álló Fotószafari játékot 5 nevező teljesítette hibátlanul. Ajándékcsomagban részesült a Kaméleonok csapata vagyis az Erős család, a Novák család, Kupi Eszter, Pócza Imréné és Madarász Csaba.

A díjátadó után hagyományos Mihály-napi koccintásra invitálták téren megjelenteket. Az egybegyűltek a sárvári közösség tiszteletére emelték a poharukat.

Átadták a sárvári fotómontázst

A megnyitó utolsó mozzanataként felavatták a Hild parkban kiállított sárvári fotómontázst. A város tablóján ezer arc jelenik meg, az egyedi portrék mellett a civil közösségek csoportképei is helyet kaptak.