Sárvár útfelújítás: a város legforgalmasabb szakaszai újulhatnak meg

Hétfőn rendkívüli testületi ülést tartott a sárvári önkormányzat, ahol a képviselők egyebek mellett arról is döntöttek, hogy újabb pályázati forrásokat keresnek a város útjainak felújítására. Sárvár útfelújítása így tovább folytatódhat, hiszen az elmúlt években már több szakasz – például a Várkerület utca első része – is pályázati támogatással valósult meg.

Sárvár útfelújítási tervében a Várkerület második szakasza is szerepel

Forrás: Facebook/Kondora István

Sárvár útfelújítása: a TOP-programra nyújtják be a terveket

Kondora István polgármester a közösségi oldalán közzétett videóban ismertette a részleteket. Elmondta: egy új, többlépcsős pályázat lehetőséget adna arra, hogy hét-nyolc sárvári utcát korszerűsítsenek. A tervek között kiemelt helyen szerepel a Várkerület utca második szakasza és az Esze Tamás utca, de a legjelentősebb beruházás a Fekete-híd utca 1,4 kilométeres szakaszának felújítása lenne.

A polgármester hangsúlyozta: a Fekete-híd utca hosszúsága miatt az önkormányzat saját erőből nem tudná finanszírozni a beruházást, ezért is különösen fontos a most megnyílt pályázati lehetőség. A tervezett dokumentációt a város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) irányító hatóságához nyújtja majd be.

Ha a pályázat sikeres lesz, a következő években látványosan javulhat a városi közlekedési infrastruktúra, hiszen több, forgalmas szakasz is új burkolatot kaphat.