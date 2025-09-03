Sárvári kerékpárút-fejlesztés: a Hegyközség kap új szakaszt

A Hajrá Sárvár Facebook-oldalon közzétett videóban mutatták be a város legújabb fejlesztését: a sárvári kerékpárút a Hegyközségben épül, a Sótonyi utca és a Pohárszárogató utca között. A város egyik legforgalmasabb részén, a „Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron" TOP Plusz Program részeként valósul meg a beruházás, amely a kerékpáros közlekedés biztonságát és folytonosságát segíti. A projekt megvalósítását a sárvári önkormányzat és a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésben bonyolítja le.

Épül az új sárvári kerékpárút: dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Kondora István polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen

Fotó: VN/Sárvári Hírlap

Sárvári kerékpárút: új szakasz a biztonságos közlekedésért

A közzétett felvételen dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta: az elmúlt idők nagyobb fejlesztései mind vármegyei együttműködésben valósultak meg Sárváron. Példaként említette a világító kerékpárutat - a projekt része a most épülő hegyközségi bicikliút is része, valamint a Sárvárt Rábasömjénnel összekötő szakaszt.

Folytatjuk ezt a jó együttműködést, vannak még hiányosságok, vannak még olyan szakaszok, amelyeket közösen terveztünk meg és közösen szeretnénk megvalósítani

– mondta.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy a kerékpárút-fejlesztések legfőbb célja a biztonság.

Nagyon fontos, hogy biztonságban tudjunk közlekedni. Fontos vezérelvünk, hogy biztonságos városban tudjunk létezni és élni. Erre valók a kerékpárút fejlesztések, a zebra fejlesztések, mindenféle okos megoldások. Azért, hogy a mi városunk ne csak szép legyen, ne csak élhető legyen, hanem biztonságos is

– fogalmazott.