Közlekedés
2 órája
GYSEV-vasútállomás: így cserélték le Sárváron a feliratot (videó)
Egy rövid TikTok-videóban láthatjuk, ahogy lecserélik az épület homlokzatán található feliratot. Az utazók így már a GYSEV-arculattal találkozhatnak, ha megérkeznek a sárvári vasútállomásra.
A közösségi médiában is közzétették a változást: egy TikTok-videóban örökítették meg, ahogy a sárvári vasútállomás homlokzatán és a peronnál kicserélik a régi MÁV-feliratot a GYSEV-ére. Korábban írtunk arról: 2025. július 1-jétől a GYSEV 752 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át a MÁV-csoporttól.
Íme, a videó a sárvári vasútállomás új feliratának felszereléséről:
