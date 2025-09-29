szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

2 órája

GYSEV-vasútállomás: így cserélték le Sárváron a feliratot (videó)

Címkék#Sárvár#sárvári vasútállomás#TikTok

Egy rövid TikTok-videóban láthatjuk, ahogy lecserélik az épület homlokzatán található feliratot. Az utazók így már a GYSEV-arculattal találkozhatnak, ha megérkeznek a sárvári vasútállomásra.

Vaol.hu

A közösségi médiában is közzétették a változást: egy TikTok-videóban örökítették meg, ahogy a sárvári vasútállomás homlokzatán és a peronnál kicserélik a régi MÁV-feliratot a GYSEV-ére. Korábban írtunk arról: 2025. július 1-jétől a GYSEV 752 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át a MÁV-csoporttól.

Ezúttal egy új felirattal újítottak a sárvári vasútállomás épületén
Ezúttal egy új felirattal újítottak a sárvári vasútállomás épületén
Fotó: © Cseh Gábor

Íme, a videó a sárvári vasútállomás új feliratának felszereléséről:

@tiktok.xlmd Nehezítő körülmények ide vagy oda, a tábla és a felirat is a helyén! 🚀 Ha ott jártok, lőjetek egy képet róluk! 🔎xlmd.hu #xlmd #nyomda #sign #3dletters #gysev ♬ April (No Vocals) - The Young Ebenezers

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu