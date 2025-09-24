szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Scherer Péter elárulta, mi a kedvenc kajája, gyerekkora óta imádja ezt a vasi ételt

Címkék#Scherer Péter#gasztronómiai#gasztroblogger#kívánság

A színész nem válogatós és nagyon szereti az egyszerű, olcsó ételeket. Scherer Péter még a szombathelyi gimnáziumi évei óta rajong egy igazi vasi fogásért. Elárulta, hogy a konyhában mivel lehet levenni a lábáról.

Scherer Péternek is elkészült a kedvenc étele

A Balint’s Pot kapta el  Scherer Péter a minap, hogy kiderítse mit szeret legjobban enni. A színész el is árulta, hogy mi a kedvenc kajája és elájult, amikor teljesítették a kívánságát Igaz, nem volt telhetetlen, egy olyan ételt kért, amit bárki el tud készíteni. Össze is futott a nyál a szánkban...

Scherer Péter kedvenc étele

Scherer Péter ugyan ajkai születésű, de ezer szállal kötődik Vas vármegyéhez is. Gimnazista éveit Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban töltötte. Gyakran szerepel a megye különböző kulturális rendezvényein: Kőszegen, az Őrségben és Szombathelyen is. A napokban elkapta egy sikeres gasztroblogger, aki rendszeresen találkozik ismert emberekkel és elkészíti számukra a kedvenc ételüket, legyen az bármilyen extrém kívánság. Scherer Péter nem extrázta: egy nagyon egyszerű ételt kért, amikor meglepték a lehetőséggel, hogy a gyerekkori kedvencét főznék meg neki. Igazi vasi ételről van szó: egy hagyományos ételt, dödöllét kért.

Ki főzött Scherer Péternek?

A Balint’s Pot egy élményalapú gasztronómiai projekt, amelyet Németh Bálint, privát séf hozott létre. A Balint’s Pot egyik különlegessége, hogy Bálint nemcsak a megrendelőinek, barátoknak és kisebb közösségeknek készít ételt, hanem gyakran ismert emberek, sőt celebek esznek a főztjéből. Elkészítette már többek között Csonka András, Jakupcsek Gabriella, Lola, Horváth Tomi kedvenc fogását.

Hogy készül az igazi dödölle? Itt a recept

A dödölle egy egyszerű és olcsó étel, de attól még hogy egyszerű, nem könnyű elkészíteni. Komoly erő kell hozzá, amire tökéletesen kidolgozza a szakács a dödölle krumpliból készült tésztáját. A dödölle recept nem bonyolult, csak van benne pár titok. A krumplit megpucoljuk, megfőzzük, majd annyi főzővizet hagyunk rajta, hogy éppen csak ellepje. Összetörjük a krumplit a forró vízben, majd réteslisztet adunk hozzá, annyit hogy a krémesnél kicsit sűrűbb tésztát kapjunk. Ezt alaposan kidolgozzuk és egy tányérra szedjük, lezsírozzuk a tetejét majd forró serpenyőbe szaggatjuk és megpirítjuk. Hagymás, paprikás zsírral vagy csak tejföllel tálaljuk. Van aki cukros mákot és szilvalekvárt tesz a tetejére és édességnek eszi, de sokat szeretik köretként is szaftos húsok vagy pörköltek mellé. 

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
