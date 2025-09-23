2 órája
Sereglés volt Sárváron: sok-sok fotót nézegethet!
Hangulatos és remekül sikerült programoknak tapsolhattak a nézők Sárváron. A Sereglés néptáncot, népművészetet és hagyományőrzést hozott el mindenkinek.
A sárvári Nádasdy-vár adott otthont szombaton a „Sereglés” nevű rendezvénynek, ahol a Kárpát-medence népművészetét, annak sokszínű és gazdag világát mutatták be a látogatóknak. A Sereglés tulajdonképpen a népművészet ünnepe, amely összeköti a közösségeket, a dallamokat és a hagyományokat. Idén a Rába-parti várossal együtt ünnepelt Répcelak is – a közösségi éneklés, a néptánc és a hagyományőrzés jegyében.
Így zajlott a Sereglés
Mindkét helyszínen a népzene, a közös éneklés és a tánc került a középpontba: a sárvári eseményen délután háromtól felvonulással kezdtek a Nádasdy-vár parkjában, majd Horváth Róbert előadásában hangzott el Csoóri Sándor: Faparázs a hóra kivilágít című verse. Fél négykor Kondora István, Sárvár város polgármestere mondott köszöntőt, négytől pedig megkezdődött a néptánc- és népzenei gála, este fél kilenctől pedig táncház zárta a napot.
Így zajlott a Sereglés SárváronFotók: Benkő Sándor
