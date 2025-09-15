Adatgyűjtés indul a sertéspestis miatt ebben a vasi városban

A horvátországi járványhelyzet miatt Magyarországon is szigorúbb intézkedések léptek életbe: összeírják a sertéstartó gazdaságokat az ország teljes területén. A döntést Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos rendelte el, a háttérben pedig az afrikai sertéspestis (ASP) fenyegetése áll, amely hazánkban és Európában is komoly kockázatot jelent.

Jánosházán is adatot gyűjtenek az afrikai sertéspestis miatt

Fotó: MW/archív

Afrikai sertéspestis: mit kérnek a gazdáktól?

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Jánosháza önkormányzatával együttműködve adatokat gyűjt a településen élő sertéstartóktól. Akinek sertése van, annak 2025. szeptember 26-ig jeleznie kell az állatok számát és kategóriáját (malac, süldő, anyakoca, kan, hízó) - tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán.

Mint írják, a szükséges adatok:

név

cím

telefonszám

állatok száma (külön bontva malac, süldő, anyakoca, kan, hízó)

A gazdák háromféleképpen is megtehetik a bejelentést: e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06/95/551-217 számon és személyesen az önkormányzatnál