27 perce
Adatgyűjtés indul a sertéspestis miatt ebben a vasi városban
Szeptember 26-ig kell jelezni az önkormányzat felé, kinek hány sertése van Jánosházán.
A horvátországi járványhelyzet miatt Magyarországon is szigorúbb intézkedések léptek életbe: összeírják a sertéstartó gazdaságokat az ország teljes területén. A döntést Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos rendelte el, a háttérben pedig az afrikai sertéspestis (ASP) fenyegetése áll, amely hazánkban és Európában is komoly kockázatot jelent.
Afrikai sertéspestis: mit kérnek a gazdáktól?
A Vas Vármegyei Kormányhivatal Jánosháza önkormányzatával együttműködve adatokat gyűjt a településen élő sertéstartóktól. Akinek sertése van, annak 2025. szeptember 26-ig jeleznie kell az állatok számát és kategóriáját (malac, süldő, anyakoca, kan, hízó) - tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán.
Mint írják, a szükséges adatok:
- név
- cím
- telefonszám
- állatok száma (külön bontva malac, süldő, anyakoca, kan, hízó)
A gazdák háromféleképpen is megtehetik a bejelentést: e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06/95/551-217 számon és személyesen az önkormányzatnál
Az afrikai sertéspestis rendkívül veszélyes a sertésállományra, a megelőzéshez pedig pontos adatokra van szükség. Az önkormányzat arra kéri a gazdákat, hogy működjenek együtt, hiszen a járvány elleni védekezés közös ügyünk.