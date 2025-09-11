1 órája
Ritka családi fotókon látható Sinkovits Imre!
Aligha kell bárkinek is bemutatni a nemzet egyik legnagyobb színészét. Aki nem a színpadról, az a filmekből vagy szinkronhangként ismerte Sinkovits Imrét.
Sinkovits Imre (1928 – 2001) a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja, akinek neve generációk számára egyet jelent a minőségi színházzal és filmművészettel. Budapesten született, Kispesten nevelkedett, ahol már gyermekkorában mélyen megérintette a magyar történelem és kultúra. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1951-ben, ugyanebben az évben csatlakozott a Nemzeti Színházhoz. Sinkovits Imre 1956. október 23-án a Petőfi-szobornál tízezres tömeg előtt szavalta el a Nemzeti dalt, ezzel örökre beírva nevét a forradalom emlékezetébe. Politikai szerepvállalása miatt a hatalom eltiltotta a színpadtól, de 1958-ban visszatért a József Attila Színházhoz.
Sinkovits élete a rövidfilmben
Filmes munkássága is kiemelkedő: „A tizedes meg a többiek”, „Két félidő a pokolban”, „Isten hozta, őrnagy úr!”, „Egri csillagok” (Dobó István szerepében), valamint „Honfoglalás”, ahol Álmos vezért alakította. Hangját is sokan ismerik: ő volt Törpapa a „Hupikék törpikék” -ben, és Mufasa magyar hangja „Az oroszlánkirály” -ban. Művészetét számos díjjal ismerték el, többek között Kossuth-díjjal, kétszeres Jászai Mari-díjjal, Érdemes és Kiváló Művész címmel, valamint a Nemzet Színésze kitüntetéssel.
Sinkovits Imre életéről remek kis videós anyag készült, amit a TikTok-on tudunk megtekinteni:
Ezeket olvasta már?
Így néz ki ma Sinkovits Imre fia - a színészlegenda családjának se volt könnyű