1 órája
Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi miden történt a hétvégén Vasban - galériák
Eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.
Képeken mutatjuk a hétvége főbb eseményeit:
Holdfogyatkozás - 2025 szeptemberFotók: Szendi Péter
Tűz pusztított VasváronFotók: Wolf Ferenc
Mesebolt BábszínházFotók: Szendi Péter
Őriszentpéter, Öreg járművek találkozójaFotók: Novák Roland
Ízőrzők DozmatonFotók: Unger Tamás
Vaskeresztesi szüreti vigadalomFotók: Unger Tamás
Soltis színház évadnyitó rendezvényFotók: Benkő Sándor
Hodászi Mustra - szüreti felvonulásFotók: Szendi Péter
Zseboroszlán - VelemFotók: Szendi Péter
Sárvár, méhész nap - 2025 szeptemberFotók: Benkő Sándor
