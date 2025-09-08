szeptember 8., hétfő

Összegzés

1 órája

Sok-sok fotón keresztül meséljük el, mi miden történt a hétvégén Vasban - galériák

Címkék#esemény#Vasban#galéria

Eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.

Vaol.hu

Képeken mutatjuk a hétvége főbb eseményeit:

Holdfogyatkozás - 2025 szeptember

Fotók: Szendi Péter

Tűz pusztított Vasváron

Fotók: Wolf Ferenc

Mesebolt Bábszínház

Fotók: Szendi Péter

Őriszentpéter, Öreg járművek találkozója

Fotók: Novák Roland

Ízőrzők Dozmaton

Fotók: Unger Tamás

Vaskeresztesi szüreti vigadalom

Fotók: Unger Tamás

Soltis színház évadnyitó rendezvény

Fotók: Benkő Sándor

Hodászi Mustra - szüreti felvonulás

Fotók: Szendi Péter

Zseboroszlán - Velem

Fotók: Szendi Péter

Sárvár, méhész nap - 2025 szeptember

Fotók: Benkő Sándor

 

