Nem kellett volna

2 órája

Söröző előtt balhézott: sokba került az iszogatás!

Nem volt jó ötlet a férfitól, hogy próbaidő alatt földre lökte az élettársát és a pultost. A szombathelyi söröző előtt egy éve történt bűncselekmény, első fokon 16 hónapot ért.

Idén márciusban írtuk meg, hogy garázdaság vétsége miatt, vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki 2024. szeptember 10-én egy szombathelyi söröző előtt ittas állapotban bántalmazta, a szintén ittas élettársát, aki a földre esett. A megvádolt férfi először távozott a helyszínről, azonban később visszatért és szóváltásba keveredett a bántalmazott nő segítségére siető pultossal, akit szintén a földre lökött. A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban – így a vendéglátóhely környékén tartózkodókban – megbotránkozást és riadalmat keltsen. Az ügyészségi közleményben akkor az állt, hogy a vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A söröző előtti balhé mérlege: 16 hónap

Úgy tűnik, hogy pontosan egy évvel az eset után ez meg is történt, ugyanis a férfit első fokon, garázdaság vétsége miatt szerdán, 10 hónap végrehajtandó fogházra ítélték, továbbá elrendelték egy korábbi, végrehajtásában 6 hónap próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésének utólagos végrehajtását is, mivel a vádlott a bűncselekményt a próbaidő alatt követte el. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott felmentésért, míg védője elsősorban felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést.

 

