Szabadtéri tánc

Szabad a tánc! - Spirituális hangulatban az Emlékmű lábánál - fotók

Konti klári szabadtéri szabadtáncra invitálta az érdeklődőket, akik szombaton fél hatkor meg is érkeztek a szombathelyi Emlékmű lábához. A csoport vezetője kihangsúlyozta, hogy ezen az eseményen az agyunkat kikapcsoljuk, hagyjuk, hogy a testünk diktáljon. A szabadtánc igazán szabad volt: a 1,5 órás szeánsz során Klári instrukció inkább csak iránymutatásként szolgáltak azoknak, akik megrekednének. A rituálét füstöléssel kezdte, mellyel megszabta a hely "határait", és elmondta, hogy bárki bármit tehet, kommunikáljon az igényeiről a testével. Klári és két segítője felkészülten érkeztek: készítettek elő vizet, pokrócokat és kártyákat, hogy minden adott legyen egy spirituális elmélyüléshez, mielőtt visszacsatlakoznánk a város zajába.

Spirituális szabadtánc az Emlékmű lábánál

Fotók: Kóbor Szonja

 

