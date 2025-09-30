Európai sporthét: sportágválasztót tartott a Haladás VSE

A közel ezer sportolót soraiban tudó Haladás VSE négyórás bemutatóval várta az érdeklődőket a Haladás Sportkomplexumban, ahol az egyesület szinte valamennyi szakosztálya részt vett a programban. A sportágválasztón természetesen bárki csatlakozhatott a sportolókhoz, így szerezve személyes tapasztalatokat az adott sportágról.

Sportágválasztót tartott a HVSE, az Európai Sporthéthez csatlakozott Vas vármegye legnagyobb sportegyesülete

Fotó: VN/HVSE

- Mi a 6 éves kisfiúnkkal érkeztünk. A gyerkőc szeretne sportágat választani magának. Az alkatából adódóan leginkább a cselgáncs és a birkózás jöhet számításba. Természetesen a döntés az ő kezében lesz – fogalmazott egy apuka, aki örömmel konstatálta a Hali által biztosított remek lehetőséget. Hozzátette: büszke lenne, ha a fia a HVSE kötelékében sportolna, ugyanis annak idején ő is a klub atlétája volt, és a szíve ma is zöld-fehér.

A sportágválasztó egyértelműen komoly sikert aratott, ugyanis több, mint száz gyerkőc vett részt abban a játékban, melynek nyertesei különböző Hali-relikviákkal, reklámtárgyakkal gazdagodhatnak majd a sorsolás után. A sorsolásban való részvételhez azokat a pecséteket kellett a gyerekeknek begyűjteniük, amiket a különböző sportágak számára kialakított „állomásoknál” kaphattak meg.