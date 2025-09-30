szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ép testben ép lélek

25 perce

Európai sporthét: sportágválasztót tartott a Haladás VSE

Címkék#Haladás VSE#Haladás Sportkomplexumban#HVSE#sportágválasztó#Európai Sporthét

Az Európai Sporthéthez csatlakozva Vas Vármegye legnagyobb sportegyesülete színes programsorozattal várta az érdeklődőket, melynek csúcspontja a szakosztályok bemutatkozása volt.

Horváth Zoltán Szabolcs

A közel ezer sportolót soraiban tudó Haladás VSE négyórás bemutatóval várta az érdeklődőket a Haladás Sportkomplexumban, ahol az egyesület szinte valamennyi szakosztálya részt vett a programban. A sportágválasztón természetesen bárki csatlakozhatott a sportolókhoz, így szerezve személyes tapasztalatokat az adott sportágról.

sportágválasztó
Sportágválasztót tartott a HVSE, az Európai Sporthéthez csatlakozott Vas vármegye legnagyobb sportegyesülete 
Fotó: VN/HVSE

Sportágválasztót tartott a HVSE

- Mi a 6 éves kisfiúnkkal érkeztünk. A gyerkőc szeretne sportágat választani magának. Az alkatából adódóan leginkább a cselgáncs és a birkózás jöhet számításba. Természetesen a döntés az ő kezében lesz – fogalmazott egy apuka, aki örömmel konstatálta a Hali által biztosított remek lehetőséget. Hozzátette: büszke lenne, ha a fia a HVSE kötelékében sportolna, ugyanis annak idején ő is a klub atlétája volt, és a szíve ma is zöld-fehér.

A sportágválasztó egyértelműen komoly sikert aratott, ugyanis több, mint száz gyerkőc vett részt abban a játékban, melynek nyertesei különböző Hali-relikviákkal, reklámtárgyakkal gazdagodhatnak majd a sorsolás után. A sorsolásban való részvételhez azokat a pecséteket kellett a gyerekeknek begyűjteniük, amiket a különböző sportágak számára kialakított „állomásoknál” kaphattak meg.

Sportágválasztót tartott a HVSE

Fotók: VN/HVSE

A rendezvényen természetesen a Haladás VSE jelenlegi élsportolói is megjelentek. Így az érdeklődők találkozhattak például a súlyemelő Boros Vikivel, avagy a kalapácsvető Szabados Árminnal is. Remélhetőleg sok olyan gyerkőc lesz majd, aki akár az említett sportolók, akár más Hali-hírességek nyomába szeretne lépni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu