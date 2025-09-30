25 perce
Európai sporthét: sportágválasztót tartott a Haladás VSE
Az Európai Sporthéthez csatlakozva Vas Vármegye legnagyobb sportegyesülete színes programsorozattal várta az érdeklődőket, melynek csúcspontja a szakosztályok bemutatkozása volt.
A közel ezer sportolót soraiban tudó Haladás VSE négyórás bemutatóval várta az érdeklődőket a Haladás Sportkomplexumban, ahol az egyesület szinte valamennyi szakosztálya részt vett a programban. A sportágválasztón természetesen bárki csatlakozhatott a sportolókhoz, így szerezve személyes tapasztalatokat az adott sportágról.
- Mi a 6 éves kisfiúnkkal érkeztünk. A gyerkőc szeretne sportágat választani magának. Az alkatából adódóan leginkább a cselgáncs és a birkózás jöhet számításba. Természetesen a döntés az ő kezében lesz – fogalmazott egy apuka, aki örömmel konstatálta a Hali által biztosított remek lehetőséget. Hozzátette: büszke lenne, ha a fia a HVSE kötelékében sportolna, ugyanis annak idején ő is a klub atlétája volt, és a szíve ma is zöld-fehér.
A sportágválasztó egyértelműen komoly sikert aratott, ugyanis több, mint száz gyerkőc vett részt abban a játékban, melynek nyertesei különböző Hali-relikviákkal, reklámtárgyakkal gazdagodhatnak majd a sorsolás után. A sorsolásban való részvételhez azokat a pecséteket kellett a gyerekeknek begyűjteniük, amiket a különböző sportágak számára kialakított „állomásoknál” kaphattak meg.
A rendezvényen természetesen a Haladás VSE jelenlegi élsportolói is megjelentek. Így az érdeklődők találkozhattak például a súlyemelő Boros Vikivel, avagy a kalapácsvető Szabados Árminnal is. Remélhetőleg sok olyan gyerkőc lesz majd, aki akár az említett sportolók, akár más Hali-hírességek nyomába szeretne lépni.