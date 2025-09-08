szeptember 8., hétfő

Szeptemberben újra Sportbörze Szombathelyen

Címkék#egyesület#Változó Világért Alapítvány#alkalom#sportág

2025 szeptemberében ismét Sportbörze Szombathelyen: testközelből ismerhetjük meg Szombathely sportkínálatát. A nyílt napok során a sportszervezetek edzései a megadott időpontokban és helyszíneken ingyenesen látogathatók. A sportbörze a Változó Világért Alapítvány szervezésében remek alkalom mindenkinek.

Vaol.hu

Az egyhetes sportbörze során a sportszervezetek edzései az adott időpontokban és helyszíneken ingyenesen látogathatók. Szeptember 8. és 13. között több egyesület, sportszervezet várja Szombathelyen az érdeklődőket.

Sportbörze szeptemberben Szombathelyen.
Sportbörze tavaly volt először Szombathelyen.
Fotó: VN-Archív/Unger Tamás

Sportbörze Szombathelyen szeptemberben

Remek alkalom a börze mindenkinek – gyerekeknek, felnőtteknek, kezdőknek és újrakezdőknek is –, aki sportágat keres, mozogna, vagy csak kíváncsi a helyi lehetőségekre. Bizonyos szervezeteknél előzetes regisztráció szükséges. További információk: Információk - Sportkalauz / Szombathelyen Írhatunk a szervezőknek is: [email protected].

Tavaly szeptemberben először hirdettek sportbörzét Szombathelyen.


 

 

